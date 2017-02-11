Эй, полегче! Смелый образ 47-летней Яаны Халлас сейчас не обсуждает только ленивый (фото)

Дизайнер, стилист, а также автор текстов многих прославленных песен 47-летняя Яана Халлас в очередной раз доказала, что ей нечего скрывать.

Женщина продемонстрировала свою подтянутую фигуру, которую несложно было оценить благодаря довольно откровенному наряду.

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