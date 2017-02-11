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Эй, полегче! Смелый образ 47-летней Яаны Халлас сейчас не обсуждает только ленивый (фото)

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Не только откровенный наряд эстонской певицы Элины Борн на конкурсе Eesti Laul 2017 был удостоен жарких обсуждений… Отличилась также Яана Халлас, передает Elu24.

Дизайнер, стилист, а также автор текстов многих прославленных песен 47-летняя Яана Халлас в очередной раз доказала, что ей нечего скрывать.

Женщина продемонстрировала свою подтянутую фигуру, которую несложно было оценить благодаря довольно откровенному наряду.

Смотрите фото!

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Ein von Jana Hallas (@janahallas) gepostetes Foto am

Otse

Ein von Jana Hallas (@janahallas) gepostetes Foto am

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