Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Эпатажная Марина Федункив оказалась в центре внимания.

Она страстно поцеловала Анну Плетневу на глазах многочисленных зрителей, пишет 7d.org.ua.

Знаменитости нашли много способов удивить зрителей на концерте Big Love Show в Москве. Вера Брежнева радикально сменила имидж, а Марина Федункив продемонстрировала нежные чувства к Анне Плетневой.

Звезда  Comedy Woman вместе с солисткой группы «Винтаж» исполнила песню в караоке. Позже они позировали для фотографов и в какой-то момент Марина решила шокировать окружающих. Федункив страстно поцеловала коллегу прямо в губы. Снимок поцелуя мгновенно попал в Сеть и стал предметом обсуждения фанатов. 

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвера брежневавинтажгубызвездазнаменитостиимиджкараокеМарина Федункивфоточувства
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотрите сами!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:19
Смотри: жаркий поцелуй Марины Федункив и Анны Плетневой вызвал шок у зрителей
13:57
Ученые вычислили дни, когда снятся вещие сны
13:25
Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами
12:55
Девять признаков того, что вы не доживете до старости (2)
12:34
Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице
11:59
Фотозагадка про камуфляж британских солдат поставила пользователей Сети в тупик
11:32
Невероятный случай: девушка потеряла память, но ее бойфренд не сдался и сделал невероятное! (фото) (1)
11:09
Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети
10:47
Сын Аршавина оказался дочерью
10:28
Фото: похожая на чучело Собчак ползает на коленях
09:59
Почти двадцать тысяч эстонцев уже сделали это! А ты уже знаешь, какой переполох вчера устроил пожилой участник Eesti Laul? (1)
09:43
Ольгу Бузову госпитализировали после серьезной травмы (1)
09:16
На что сегодня нужно обратить внимание? Узнайте в гороскопе на 12 февраля!
00:24
Галерея: ведущая отборочного тура «Евровидения» от Эстонии Элина Нечаева восхитила образом голливудской модели
23:40
Эстонцы сделали первый выбор: на «Евровидении» хотят видеть 67-летнего Иво Линна или 22-летнюю Элину Борн (1)
18:48
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
18:18
Группа VIRUS снова в Таллинне: коллектив насладился вкуснейшими блинами в Старом городе
17:47
Ольге Бузовой стало плохо во время выступления в Петербурге
17:17
По просьбам зрителей пройдет еще один показ эстонского фильма «Ноябрь» с участием создателей
16:46
Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению» (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе

Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе (1)

Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!

Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!

Замечательные цукаты из апельсинов своими руками

Замечательные цукаты из апельсинов своими руками

14:32
Открытие: дневной сон способствует развитию речи
13:26
Коричневый рис может заменить получасовую пешую прогулку
12:39
Cобраться – только подпоясаться!
11:16
Режим в 1 200 калорий в сутки тоже не поможет похудеть
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Девять признаков того, что вы не доживете до старости(2)
Фотозагадка про камуфляж британских солдат поставила пользователей Сети в тупик
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
Фото: похожая на чучело Собчак ползает на коленях
Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице
Топ комментариев
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии(3)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(3)
CмотриЦеликом
Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети

Видео: во время репортажа про метель за спиной телеведущей заметили йети

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети

А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети (1)

10. фев
Чего хотят женщины: на премьере фильма «На пятьдесят оттенков темнее» творилось настоящее сумасшествие (фото)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимлюбовьольгаольга бузовапевицараксекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees