Ученые вычислили дни, когда снятся вещие сны

На такие сновидения не стоит обращать внимание, даже если они вызывают тревогу, так как они лишь отражают настроение и эмоциональное состояние человека в данный момент, передает TopNews со ссылкой на Мир24.

Сны с понедельника на вторник имеют большое значение. Вещим он может оказаться в случае, если связан с победой.

Со вторника на среду людям обычно снятся пустые сны, не несущие никакой смысловой нагрузки и какой-либо полезной информации.

В сне, приснившемся со среды на четверг, человек может найти решение материальных трудностей.

Как правило, сны с четверга на пятницу, которые принято считать пророческими, сбываются лишь иногда и только у тех людей, кто испытывает серьезные проблемы в личной жизни.

С пятницы на субботу сны практически всегда являются вещими, могут рассказать о будущем не только самого человека, но также про его родных и близких людей.

С субботы на воскресенье также снятся вещие сны, причем они могут сбыться уже в течение суток.