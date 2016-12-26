Дожили... 44-летняя София Вергара судится со своими эмбрионами

София Вергара. Фото: Scanpix

Идея рожать детей от прежнего возлюбленного перестала казаться ей привлекательной. У актрисы есть сын от первого брака, так что страх остаться бездетной над ней не довлеет, пишет СтарХит.

В ответ 41-летний Ник отправился в суд штата Калифорния с просьбой передать ему опеку над эмбрионами. Он заявил, что у него на примете есть женщина, готовая выносить и родить детей. Однако Лоэбу пришлось отозвать иск, когда суд попросил его назвать ее имя. Бизнесмен сказал, что скорее «сядет в тюрьму», чем скомпрометирует даму.

Проблема усугублялась контрактом, который София и Ник заключили после оплодотворения. Один родитель может делать что-либо с эмбрионами только с одобрения другого. Обойти соглашение можно, если доказать, что намерение оставить зародыши в заморозке на веки вечные является поводом для лишения Софии родительских прав.

В конце прошлого года Лоэб нашел способ дать дочкам шанс с помощью общественной организации, выступающей за запрет абортов. Новый беспрецедентный иск к Софии был подан от имени… эмбрионов, которых Ник назвал Эммой и Изабеллой. Эмбрионы требуют переместить их из Калифорнии в Луизиану – единственный штат, где их считают людьми с легальными правами, а не собственностью родителей. Слушание по делу состоялось в декабре, но решение еще не вынесено, потому что без согласия Софии трансфер невозможен.

«София в панике, – говорят друзья актрисы. – Она думала, что суд посмеется над Ником и выбросит иск в мусор. Никто в ее команде не понимает, что делать. Такого в юридической практике еще не было».