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Невероятный случай: девушка потеряла память, но ее бойфренд не сдался и сделал невероятное! (фото)

Limon.ee
Limon.ee
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20-летняя Джессика Шерман потеряла память в марте прошлого года после нескольких приступов эпилепсии, но ее жизнь стала похожа на кино, когда ее бойфренд начал пытаться влюбить ее в себя снова.

Джессика всю жизнь страдала от эпилепсии, но в прошлом году приступ впервые спровоцировал потерю памяти, Soulpost. Через пару недель после лечения девушку выписали домой, но она совершенно не помнила все свои предыдущие 19 лет жизни. Ни семью, не говоря уже о бойфренде Ричарде Бишопе, с которым встречалась до этого 7 месяцев.

«Я была в ужасе. Я не имела представления, кто эти люди вокруг. Все были незнакомцами для меня. Я даже не знала, как меня зовут! Помню, как садилась в тот день на поезд метро, и все. Мне рассказали, что меня начало трясти, а глаза закатывались. Рич помог мне, мы даже смогли доехать до Лондона и дойти до моей работы, откуда уже позвонили родителям. Помню, как женщина бежала ко мне, и я не знала, кто это. Она обнимала меня и спрашивала, как я, но я просто слепо смотрела на нее. Она все твердила, что она — моя мама».

Мама пыталась вернуть память Джессики, показывая ей старые фото, но это не помогло.

«Я не только не узнавала своих родителей на фото, я даже не узнавала себя».

«Я смотрела в зеркало, и казалось, будто я смотрю на незнакомку. Я сравнивала свое отражение с девушкой на фото, и в итоге согласилась поехать домой с родителями. Мама клала руку мне на колени, но я убирала ее — странно, когда тебя трогают незнакомцы».

Еще сложнее Джессике было принять своего парня.

«Помню, как мы остались наедине, и это было ужасно. Я не знала его, но он вел себя так, словно мы влюблены».

«Через две недели я попыталась порвать с ним. Но ему было так больно, и он пообещал, что постарается помочь мне вспомнить, как нам было хорошо. Видя, как отчаянно и заботливо он пытается меня убедить, я согласилась дать ему шанс».

И Ричард действительно старался. Он водил девушку в их любимые места — в рестораны, в парк, рассказывал истории из их прошлого. И в конце концов она снова в него влюбилась.

«Я не помню первый раз, когда я влюбилась в Рича, но помню второй. Он был таким терпеливым, таким милым, что я не могла не влюбиться».

Да это настоящий сюжет для фильма! Учитывая то, что Джессике и Ричарду, возможно, снова придется через это пройти, а может и не раз.

«Врачи говорят, что шансы 50:50, что я могу снова потерять память. Но Рич смог заставить меня влюбиться в него дважды, так что я знаю, что он сможет сделать это снова».

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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