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Девять признаков того, что вы не доживете до старости

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Если вы не страдаете от неизлечимой смертельной болезни, скорее всего, вы не часто задумываетесь, как долго вам осталось жить. Несмотря на то, что размышления о собственной смерти могут мотивировать вас на улучшение ее качества, они также могут быть источником грусти и тоски, пишет Маркетиум.

Никто не может знать наверняка, как много времени ему отведено. Однако есть некоторые признаки, которые помогут это определить. Вот 9 факторов, которые могут свидетельствовать о том, что ваша жизнь не будет продолжительной.

1. Ваши родители или дедушка с бабушкой рано умерли

На генетическую предрасположенность повлиять невозможно, а между тем, продолжительность жизни на 25% зависит именно от генов. Конечно, то, что ваша бабушка дожила до ста, еще не значит, что вам не о чем беспокоиться, ведь ответственность за 75% остальных факторов лежит исключительно на вас.

2. Вы несерьезно относитесь к работе

Известно, что трудоголики обречены на стресс, однако, если вы не получаете удовольствия от своей работы, у вас могут также быть серьезные неприятности. Ученые выяснили, что люди, искренне увлеченные и преданные своей работе, живут дольше, чем те, кто просто «терпит» работу от зарплаты до зарплаты. Так что выбор карьеры может оказаться делом куда более серьезным, чем вы думаете.

3. Вы мало двигаетесь

Неважно, сидите вы в офисе или перед телевизором — это разрушает ваше здоровье. Новое исследование обнаружило, что у женщин, которые вынуждены сидеть по 10 часов в день, существенно сокращается длина теломеров – концевых участков хромосом. Это приводит к преждевременному старению с разницей вплоть до 10 лет от настоящего возраста.

4. Вы буквально не поспеваете за одногодками

Не можете ходить так же быстро, как ваши сверстники? Медленный ритм ходьбы и неспособность выполнять быстрые упражнения может свидетельствовать о проблемах с сердцем, легкими и циркуляцией крови. Уделите время занятиям спортом и регулярно обследуйтесь на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Вам трудно поднимать тяжести

Вы не обязаны поднимать штангу в собственный вес, однако, если пакеты с продуктами кажутся вам слишком тяжелыми, возможно, у вас нехватка мышечной массы. Слабые ноги, мышцы позвоночника и руки в более пожилом возрасте могут обернуться для вас падениями и переломами, опасными для жизни. Особенно стоит задуматься тем, у кого низкая мышечная масса сопровождается повышенным уровнем жировой массы. В таком случае возникает также риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

6. У вас нет диплома о высшем образовании

Исследования показывают, что люди, окончившие высшее учебное заведение, в среднем живут на 9 лет дольше! Несмотря на то, что связь между здоровьем и образованием на первый взгляд кажется неочевидной, в этом есть своя логика. Во-первых, хорошее образование подразумевает больше знаний о своем организме, а во-вторых – более высокооплачиваемую профессию.

 7. Вы питаетесь фаст-фудом

Любите перекусывать чипсами и обедать в Маке? Думаете, что диетическая кола способна спасти ситуацию? Не хотим вас разочаровывать, но фаст-фуд и полуфабрикаты вызывают не только ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но еще и некоторые виды рака. Замените всю еду из пакетов и упаковок на домашнюю. Употребляйте как можно больше фруктов и овощей, ограничьте сладкое и алкоголь. Откажитесь от красного мяса, трансжиров и подсластителей.

8. Вы разведены или вдовствуете

Особенно этот пункт касается мужчин, так как отсутствие супруги негативно сказывается на их здоровье. Доказано, что в длительных браках мужчины живут как минимум до 70 лет, в то время как шансы одиноких мужчин дожить до преклонного возраста намного ниже. Так что в следующий раз, когда жена снова будет ругать вас за чипсы и пиво, не сердитесь, а лучше поблагодарите ее.

9. Вы курите

Что ж, с этим пунктом все ясно и без комментариев. Так что выбор за вами.

Конечно, никто не застрахован от превратностей судьбы и несчастных случаев, однако большинство из факторов, влияющих на продолжительность вашей жизни, – в наших руках. Более того, здоровый образ жизни не только увеличивает ее продолжительность, но и существенно улучшает ее качество!

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