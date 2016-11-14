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На что сегодня нужно обратить внимание? Узнайте в гороскопе на 12 февраля!

Limon.ee
Limon.ee
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Решение финансовых вопросов может оказаться очень сложным делом. В этот день не стоит обсуждать с руководством повышение заработной платы, а в переговорах с деловыми партнерами касаться распределения прибыли. 

Появляются новые цели и интересные идеи, можно строить планы на будущее, договариваться об их совместной реализации. 

День характеризуется благоприятным эмоциональным фоном, что создает отличные условия для развития и укрепления романтических и семейных отношений, признания в своих чувствах, поиска единомышленников и общения с друзьями. Тем, кто отправляется в поездки, следует проявлять особую осторожность, передает Dvorec.

Овен

Овны смогут добиться значительных успехов в деловых переговорах и укрепить свои профессиональные позиции. Упрямство и целеустремленность, свойственные представителям этого знака, пригодятся для достижения поставленных целей и помогут завоевать расположение влиятельных людей. Желательно не торопиться с решением финансовых вопросов, поскольку высока вероятность неоправданных расходов и неудачных инвестиций.

В сфере личных отношений присутствуют позитивные тенденции, что дает возможность решить многие проблемы, беспокоившие вас в последнее время. Общение со старшими родственниками будет приятным, если вы последуете их советам.

Телец

День пройдет хорошо, если вы запасетесь терпением и не станете совершать необдуманных поступков.  Прогресс в профессиональных делах не будет значительным, до достигнутые успехи докажут, что вы находитесь на правильном пути. Не только приятным, но и полезным будет посещение выставок, презентаций, корпоративных мероприятий развлекательного характера.

Хороший день для начала отношений любого рода, однако торопить события не следует. Наслаждайтесь обществом приятных людей и полноценным отдыхом; день подходит для проведения дружеских встреч, приема гостей. Можно делать покупки; особое внимание следует обратить на красивые, изящные вещи – сегодня вкус вам не изменит.

Близнецы

Этот день больше подходит для отдыха, чем для работы, однако и в профессиональной деятельности можно добиться некоторых успехов, если к любой проблеме подходить творчески. Не исключены проблемы при оформлении документов и проведении расчетов, решение финансовых вопросов может оказаться весьма сложной задачей. Хорошо сложатся поездки, переговоры с иностранными партнерами. 

Высокий жизненный потенциал и неисчерпаемый оптимизм сделают вас желанным гостем в любой компании, помогут наладить отношения как с близкими людьми, так и с новыми знакомыми. Влюбленные настроены очень романтично и ждут необыкновенных знаков внимания; немного реализма в восприятии действительности им не повредит.

Рак

Можно добиться неплохих результатов, если действовать решительно и выбирать надежных союзников. Складывается весьма благоприятная для вас ситуация, появляется возможность навести порядок в профессиональных делах, определиться с новыми целями и приоритетами. Напомнят о себе старые знакомые, могут прозвучать интересные предложения о сотрудничестве, совместной работе. 

Сохранить гармонию в личных отношениях помогут спокойствие и терпение. Не стоит форсировать события, настаивать на необходимости перемен, пытаться манипулировать окружающими. Крупные покупки лучше отложить. Не упустите возможность повидаться с друзьями – в их обществе вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно.

Лев

День связан с ростом напряженности в личных отношениях, что может вызвать конфликты с близкими людьми. Не провоцируйте ссор, не ставьте ультиматумов – звезды советуют действовать решительно, но мягко, не начиная военных действий из-за пустяков. Возможны неожиданные визиты старых друзей или приятные известия, которые вас порадуют.

Посещение общественных мероприятий не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать появлению новых полезных знакомств. В ваших силах взять в свои руки контроль над ситуацией на работе; проявите лидерские качества – это поможет укрепить свой авторитет и заручиться поддержкой руководства.

Дева

День будет напряженным и сложным. Вам напомнят о ранее совершенных ошибках и промахах, придется приложить немало усилий для их исправления. Не стоит доверять обещаниям новых партнеров: велика вероятность, что они не будут сдержаны. В работе возможны проблемы, которые потребуют немедленного пересмотра целей и приоритетов, отказа от ставшей привычной тактики. 

Несмотря на то, что жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, эмоциональные перегрузки нежелательны, равно как и утомительная физическая работа. Вернуть душевное равновесие поможет общение с близкими. Любимый человек внимателен к вам, но не всегда может правильно понять ваши стремления.

Весы

День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина вполне благоприятна. 

Ссора с любимым человеком может оказаться весьма серьезной, если вы не сделаете первых шагов к сближению. Родственники требовательны и не слишком терпеливы, однако нужно признать, что критика, исходящая от них, конструктивна и вполне уместна.

Скорпион

На работе складывается непростая ситуация, требующая обдуманных действий. Вы можете положиться на старых союзников, однако должны помнить о том, что основная ответственность за происходящее ложится именно на ваши плечи. Возможно получение денег или дорогих подарков; нет причин сомневаться в том, что вы правильно распорядитесь имеющимися в наличии средствами. Желательно воздержаться от поездок, активного участия в общественных мероприятиях. 

Время, проведенное наедине с любимым человеком, будет способствовать восстановлению душевных сил. Возможны новые увлечения, приятные признания. Юным представителям знака следует прислушаться к советам старших родственников.

Стрелец

Сегодня для вас будет особенно важной поддержка родственников, поэтому стоит провести побольше времени в их обществе. Погружение в семейные дела не только будет способствовать обретению душевного равновесия, но и поможет найти ключ к решению проблем, беспокоивших вас в последнее время. На пользу пойдет также активный отдых. Будьте разборчивее в еде – существует вероятность отравлений. 

На работе складывается непростая ситуация, однако остается шанс справиться с проблемами довольно быстро. Рассчитывайте только на проверенных временем союзников: для начала новых деловых отношений сейчас не самый подходящий момент.

Козерог

День будет весьма сложным, однако поддержка любимого человека поможет вам преодолеть любые препятствия и с честью выйти из самых сложных испытаний. Не исключены новые знакомства и романтические увлечения. Ваше обаяние производит сильное впечатление на окружающих, но на деловых переговорах этим оружием лучше не пользоваться – велика вероятность, что вас поймут неправильно.

Возможны профессиональные трудности, напомнят о себе проблемы далекого прошлого. Придется пожалеть о некоторых принятых ранее решениях, однако выход из сложного положения вскоре будет найдет. Возможны небольшие финансовые поступления.

Водолей

Непростой день. Будьте готовы уделить много времени исправлению своих и чужих ошибок, не ожидая за это ни поощрения, ни благодарности. Отношения с коллегами и деловыми партнерами складываются напряженные, возникает много поводов для разногласий и взаимных претензий. Нежелательно делать крупные покупки, начинать ремонт или переставлять мебель.

Отношения в семье спокойны и гармоничны, полны понимания и участия. Любимый человек делится с вами своими проблемами в надежде получить совет и поддержку, не стоит скупиться на слова одобрения. Хорошие впечатления оставит активный отдых, а соблюдение принципов правильного питания пойдет на пользу вашему здоровью.

Рыбы

День связан с некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому постарайтесь оградить себя от лишних нагрузок, как физических, так и эмоциональных. Желательно свести к минимуму контакты с неприятными, агрессивно настроенными особами – общение с ними не лучшим образом скажется на вашем настроении. День подходит для самостоятельной работы, реализации собственных идей; исполнение чужих распоряжений может быть связано с проблемами. 

В семейных отношениях воцарятся гармония и взаимопонимание, если вы будете терпеливы и снисходительны к близким. Нежелательно посещение светских мероприятий – они принесут скорее усталость, чем радость.

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