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Эстонцы сделали первый выбор: на «Евровидении» хотят видеть 67-летнего Иво Линна или 22-летнюю Элину Борн1

Limon.ee
Limon.ee

Сегодня на канале ETV прошла трансляция первого полуфинала отборочного тура «Евровидения» от Эстонии – Eesti Laul. Артисты и ведущие вечера порадовали зрителей фантастической программой. Второй полуфинал пройдет уже в следующую субботу, 18 февраля, а финал, в котором выберут того, кто представит Эстонию на «Евровидении», состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Ведущие Элина Нечаева и Марко Рейкопо сделали селфи на сцене, женщина порадовала всех своим потрясающим внешним видом и элегантным платьем. Но об этом уже в нашей следующей новости. Еще нужно отметить, в первом полуфинале Eesti Laul организаторы создали артисту Иво Линна аккаунт в Instagram, который за пару часов собрал более 10 тысяч подписчиков. Элина Борн согласилась помочь 67-летнему Иво Линна разобраться с тем, как ставить #хэштеги и вести страницу в Сети.

В ходе голосования определились пять счастливчиков, которые прошли в финал. 18 февраля к ним добавятся еще пять песен. И тогда счастливая 10 даст финальный концерт в начале март, и из них мы уже кого-то увидим на сцене «Евровидения» в Киеве. Эстонцы на данный момент в Киеве точно хотели бы видеть Иво Линна или Элину Борн. Смотрите полный список:

1. "Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian 

2. "In or Out", Элина Борн

3. "Suur loterii", Иво Линна

4. "Slingshot", Ленна Куурмаа

5. "Feel Me Now", Ariadne

Вот полный список тех, кто боролся за место в финале:

"In or Out", Элина Борн

"Everything But You", Carl-Philip

"Hey Kiddo", Лаура Притс

"Hurricane", Леэмет Онно

"Suur loterii", Иво Линна

"Slingshot", Ленна Куурмаа

"Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian

"Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos

"Feel Me Now", Ariadne

"Supernatural", Уку Сувисте

Смотрите галерею и видео! Какая из перечисленным песен вам нравится больше всего? Напишите в комментариях, с радостью прочитаем ваше мнение!

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Галерея: ведущая отборочного тура «Евровидения» от Эстонии Элина Нечаева восхитила образом голливудской модели

Галерея: ведущая отборочного тура «Евровидения» от Эстонии Элина Нечаева восхитила образом голливудской модели

В субботу, 11 февраля, на канале ETV прошел первый полуфинал отборочного тура «Евровидения» от Эстонии – Eesti Laul. Радовали не только артисты, но и ведущие и гости. Ведущая шоу, певица и модель Элина Нечаева, порадовала восхитительным красным платьем и образом голливудской модели. Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению»

Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению» 1

Уже сегодня, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве, сообщает Rus.err.ee.
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