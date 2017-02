Ведущие Элина Нечаева и Марко Рейкопо сделали селфи на сцене, женщина порадовала всех своим потрясающим внешним видом и элегантным платьем. Но об этом уже в нашей следующей новости. Еще нужно отметить, в первом полуфинале Eesti Laul организаторы создали артисту Иво Линна аккаунт в Instagram, который за пару часов собрал более 10 тысяч подписчиков. Элина Борн согласилась помочь 67-летнему Иво Линна разобраться с тем, как ставить #хэштеги и вести страницу в Сети.

В ходе голосования определились пять счастливчиков, которые прошли в финал. 18 февраля к ним добавятся еще пять песен. И тогда счастливая 10 даст финальный концерт в начале март, и из них мы уже кого-то увидим на сцене «Евровидения» в Киеве. Эстонцы на данный момент в Киеве точно хотели бы видеть Иво Линна или Элину Борн. Смотрите полный список:

Вот полный список тех, кто боролся за место в финале:

"In or Out", Элина Борн

"Everything But You", Carl-Philip

"Hey Kiddo", Лаура Притс

"Hurricane", Леэмет Онно

"Suur loterii", Иво Линна

"Slingshot", Ленна Куурмаа

"Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian

"Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos

"Feel Me Now", Ariadne

"Supernatural", Уку Сувисте

Смотрите галерею и видео! Какая из перечисленным песен вам нравится больше всего? Напишите в комментариях, с радостью прочитаем ваше мнение!