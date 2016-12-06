Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!

25 летняя жительница Санкт-Петербурга назвала даже свою дату рождения - 28 марта 1991 года. И вот какой жуткий ответ от Вероники Путятовой (консультант по китайской метафизике) девушка получила:

«Выиграть миллион, квартиру, машину могут все, но если это происходит случайно, это может быть подарок Вселенной. Если же вы намеренно покупаете билеты, потом все же выигрываете, то в вашей энергетике образуется огромный долг, который нужно чем-то отдавать. Взять могут абсолютно всем: вашим здоровьем, здоровьем близких, вас будут ждать крупные материальные потери, чей-то жизнью! Если вы готовы заплатить любую цену за такую квартиру, можно даже дату покупки лотерейного билета рассчитать! Но рекомендую вам взвесить все за и против!» - говорит специалист.