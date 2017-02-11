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Группа VIRUS снова в Таллинне: коллектив насладился вкуснейшими блинами в Старом городе

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Популярная российская группа VIRUS эти выходные проводит в Эстонии. Коллектив приехал в нашу страну сразу же на несколько дней, чтобы дать сразу два концерта. Вчера первое выступление в Таллинне уже прошло. Но сегодня артисты едут покорять Пярну.

В ночном клубе Diamond летней столицы Эстонии сегодня всех гостей заведения ждет встреча с любимым коллективом девяностых — VIRUS. Вчера группы выступила в Таллинне, в Kannu Kõrts. Перед выступлением артисты насладились вкуснейшими блинами в кафе Kompressor, находящемся в Старом городе. 

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