Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Ольге Бузовой стало плохо во время выступления в Петербурге

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В пятницу вечером в культурной столице России проходил концерт звезд шоу-бизнеса, приуроченный к Дню святого Валентина. На масштабном мероприятии также присутствовала телеведущая Ольга Бузова. Звезда заставила поклонников изрядно поволноваться: она почувствовала себя нехорошо и экстренно покинула сцену.

Известная телеведущая, а теперь еще и певица Ольга Бузова, приняла участие в фестивале Big Love Show. Красотка исполнила два суперхита — «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю». Выпорхнув на сцену в белоснежном брючном костюме в компании четырех танцоров, Ольга сказала: «Привет, мой любимый город!» Публика встретила свою любимицу овациями, и 12-тысячный Ледовый дворец Петербурга запел в голос ее песни, пишет Starhit.ru.

Несмотря на то, что Ольга сейчас переживает непростой период в жизни из-за развода, она держится молодцом, и с головой окунулась в работу, взвалив на себя еще и деятельность в качестве певицы. Поет Бузова так, что добралась до первых строчек хит-парада, но, похоже, ей этого мало. Из своего выступления она решила сделать еще и мини-шоу. 

За белоснежным костюмом, в котором она то прыгает, то танцует, многие не заметили серебряные шпильки Ольги – явную обновку от именитого дизайнера, которую Бузова еще не успела толком «обкатать». Во время своего выступления она несколько раз указывала танцорам на эти туфли. Когда закончилась первая песня, то Ольга элегантным движением распахнула пиджак и брюки, после чего осталась в кружевном красном боди, при этом продолжая будоражить публику зажигательными танцами. А ближе к концу номера обратилась к одному из танцоров, что-то шепнув ему на ухо.

Затем Ольга подошла к нему, и атлетичный парень лихо подхватил хрупкую девушку, пронеся ее на руках до лестницы, ведущей на сцену. Все это было сделано под музыку. Поэтому некоторые зрители даже не не догадались, что у петербурженки случился обморок. Тем не менее, фанаты Бузовой начали переживать за своего кумира.

Несколько минут Ольга приходила в себя, а корреспондент «СтарХита», проходя мимо артистки, видел, как она потирала больные ноги. В тот вечер звезда решила проигнорировать общение с журналистами: натянув капюшон на голову, она потом промчалась мимо коррепондентов, прихрамывая.

В своем микроблоге Ольга Бузова поблагодарила поклонников за поддержку и извинилась за то, что ее переполняют эмоции. К слову, ранее звезда признавалась в том, что очень сильно нервничала перед выступлением. «Мокрые ладони, ноги подкашиваются, сердце бьется так сильно, что я слышу его стук», — делилась она.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбузоважизньольгаольга бузовапетербург
По теме
Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон

Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон

Недавно Ольга Бузова снова продемонстрировала свою необразованность и опозорилась.  Бузова обнажила самую красивую часть тела (фото)

Бузова обнажила самую красивую часть тела (фото)

31-летняя телеведущая, осваивающее не только роль певицы, но и белфи-блогера, оголила ягодицы и выложила в Сеть фото, на котором запечатлена без трусиков в оконном проеме, передает Ридус. Как телепроект «Дом-2» рушит жизни

Как телепроект «Дом-2» рушит жизни

В интернете упорно ходят слухи о проклятии шоу "Дом-2": дескать, участников телепроекта преследуют несчастья в личной жизни. После того, как закончилась казавшаяся общественности сказочной семейная жизнь экс-участницы "Дома-2" Виктории Бони с заморским принцем Алексом Смурфитом, волей-неволей начинаешь верить слухам.
СМОТРИ!
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотрите сами!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
СМОТРИ!
Спешите!
розыгрыш!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:48
Письмо читательницы: хочу выиграть квартиру в лотерею!
18:18
Группа VIRUS снова в Таллинне: коллектив насладился вкуснейшими блинами в Старом городе
17:47
Ольге Бузовой стало плохо во время выступления в Петербурге
17:17
По просьбам зрителей пройдет еще один показ эстонского фильма «Ноябрь» с участием создателей
16:46
Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению» (1)
16:16
Упс! Автор хита «Патимейкер» задержан с наркотиками на гастролях
15:45
Восемь вещей, которые каждый заслуживает от своего секс-партнера, даже случайного
15:15
Валерия в мини-шортах затмила Анастасию Волочкову
14:44
Участник «Битвы Экстрасенсов» оказался замешан в мошенничестве
14:14
Срочно смотрите! Facebook стоит на ушах и пытается понять, что произошло в Кохтла-Ярве (2)
13:43
Певица МакSим упала на сцене (1)
13:13
Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу (1)
12:42
Тест на внимательность: у тебя есть ровно пять секунд, чтобы найти пропущенное число
12:12
Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь
11:41
Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон
11:22
Как для нас пройдет эта суббота? Загляни в гороскоп на 11 февраля!
20:31
Последняя вечеринка от ночного клуба Hollywood состоится сегодня (1)
20:11
Фото: дочь-школьница певицы Славы снялась в эротической фотосессии
19:56
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин (1)
19:29
Полина Гагарина дала противной поклоннице невероятный ответ! Подписываюсь под каждым словом
Все новости
KrasotkaЦеликом
Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе

Исследование: строгое воспитание приводит к проблемам в учебе

Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!

Итальянский Панеттоне - самый вкусный кекс, который делают на Пасху!

Замечательные цукаты из апельсинов своими руками

Замечательные цукаты из апельсинов своими руками

11:35
Облучать опухоли груди можно прямо во время операций
10. фев
14 кулинарных ошибок, которые мешают вашим блюдам быть идеальными
10. фев
Мобильное приложение признали одним из самых надежных средств контрацепции
10. фев
Кулинарные тонкости в помощь любителям рыбы
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Две подружки пришли в тренажерный зал Kalev SPA. Посетители запомнят этот день надолго! (ВИДЕО)
Срочно смотрите! Facebook стоит на ушах и пытается понять, что произошло в Кохтла-Ярве(2)
Валерия в мини-шортах затмила Анастасию Волочкову
Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению»(1)
Ольге Бузовой стало плохо во время выступления в Петербурге
Топ комментариев
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея) (3)
CмотриЦеликом
Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети

А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети (1)

Чего хотят женщины: на премьере фильма «На пятьдесят оттенков темнее» творилось настоящее сумасшествие (фото)

Чего хотят женщины: на премьере фильма «На пятьдесят оттенков темнее» творилось настоящее сумасшествие (фото)

9. фев
Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопгрудьдевушкадочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимольгаольга бузовапевецпевицасекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees