Ольге Бузовой стало плохо во время выступления в Петербурге

Известная телеведущая, а теперь еще и певица Ольга Бузова, приняла участие в фестивале Big Love Show. Красотка исполнила два суперхита — «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю». Выпорхнув на сцену в белоснежном брючном костюме в компании четырех танцоров, Ольга сказала: «Привет, мой любимый город!» Публика встретила свою любимицу овациями, и 12-тысячный Ледовый дворец Петербурга запел в голос ее песни, пишет Starhit.ru.

Несмотря на то, что Ольга сейчас переживает непростой период в жизни из-за развода, она держится молодцом, и с головой окунулась в работу, взвалив на себя еще и деятельность в качестве певицы. Поет Бузова так, что добралась до первых строчек хит-парада, но, похоже, ей этого мало. Из своего выступления она решила сделать еще и мини-шоу.

За белоснежным костюмом, в котором она то прыгает, то танцует, многие не заметили серебряные шпильки Ольги – явную обновку от именитого дизайнера, которую Бузова еще не успела толком «обкатать». Во время своего выступления она несколько раз указывала танцорам на эти туфли. Когда закончилась первая песня, то Ольга элегантным движением распахнула пиджак и брюки, после чего осталась в кружевном красном боди, при этом продолжая будоражить публику зажигательными танцами. А ближе к концу номера обратилась к одному из танцоров, что-то шепнув ему на ухо.

Затем Ольга подошла к нему, и атлетичный парень лихо подхватил хрупкую девушку, пронеся ее на руках до лестницы, ведущей на сцену. Все это было сделано под музыку. Поэтому некоторые зрители даже не не догадались, что у петербурженки случился обморок. Тем не менее, фанаты Бузовой начали переживать за своего кумира.

Несколько минут Ольга приходила в себя, а корреспондент «СтарХита», проходя мимо артистки, видел, как она потирала больные ноги. В тот вечер звезда решила проигнорировать общение с журналистами: натянув капюшон на голову, она потом промчалась мимо коррепондентов, прихрамывая.

В своем микроблоге Ольга Бузова поблагодарила поклонников за поддержку и извинилась за то, что ее переполняют эмоции. К слову, ранее звезда признавалась в том, что очень сильно нервничала перед выступлением. «Мокрые ладони, ноги подкашиваются, сердце бьется так сильно, что я слышу его стук», — делилась она.