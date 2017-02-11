По просьбам зрителей пройдет еще один показ эстонского фильма «Ноябрь» с участием создателей

Хорошая новость для тех, кто из-за необычайного ажиотажа не попал 7 февраля на показ и встречу с авторами фильма "Ноябрь", снятого по мотивам бестселлера Андруса Кивиряхка "Ноябрь, или Гуменщик".

Кино Sõprus организует 19 февраля в 18:00 повторный сеанс с участием режиссера Райнера Сарнета и автора книги Андруса Кивиряхка.

Кивиряхк сказал еженедельнику "Eesti Ekspress", что остался доволен экранизацией: "Во-первых, это своеобразный, стильный и с визуальной точки зрения очень красивый фильм. Кроме того, мне, как автору текста, приятно, что Сарнет проник в самую суть романа.

Конечно, фильм - это фильм, а книга - это книга, и первый не должен быть копией второй, но все же бессмысленно брать яблоко и пытаться испечь из него мясной пирог. Из яблок должен выйти яблочный пирог. И именно это и получилось. Фильм и книга друг другу подходят хорошо".

Фильм будет показан на эстонском языке с английскими субтитрами. В прокате фильм идет также и с русскими субтитрами.