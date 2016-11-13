Валерия в мини-шортах затмила Анастасию Волочкову

Она много занимается в спортзале и следит за питанием. Результат поражает воображение. Фигуре Валерии могут позавидовать ее молодые фанатки. Накануне знаменитость выложила в Instagram фото из спортзала. Валерия в коротких спортивных шортах и топе продемонстрировала идеальный шпагат. Фолловеры, оценивая растяжку Валерии, сравнили ее с Волочковой, которая и сделала шпагат настоящим трендом в сети. Многие отметили, оценили великолепную фигуру и потрясающую растяжку исполнительницы. Естественно, не обошлось без сравнения с известной балериной Анастасией Волочковой, причем сравнение было в пользу Валерии, а не балерины, пишет 7d.org.ua.

Фото смотрите ЗДЕСЬ! Как вам?