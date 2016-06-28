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Восемь вещей, которые каждый заслуживает от своего секс-партнера, даже случайного

Limon.ee
Limon.ee
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Существует множество споров по поводу того, является ли случайный секс здоровым или он отравляет отношения и организм. Правда в том, что и случайная связь, и длительные отношения, могут принести как неуверенность и разочарование, так и вдохновение и счастье. Но есть общие вещи, которых мы заслуживаем, независимо от того, вступили ли мы во временную связь или пребываем в серьезных отношениях.

Понимание того, что повлекут за собой ваши отношения

Сколько общения стоит привнести в ваши отношения – зависит от вас, но, как минимум, вы должны общаться так, чтобы все были довольны. Говорить со своим партнером о том, что вы хотите привнести в отношения или обсудить их условия — жизненно необходимо. И если вы чувствуете себя неуютно, начав эти разговоры, это знак, что ваш партнер не относится к вам так, как вы этого заслуживаете, пишет Soulpost.ru.

Знание о вашем существовании вне спальни

Мы должны относиться к сексуальным партнерам, по крайней мере, так же, как к знакомым. И вы, вероятно, не будете игнорировать того, с кем вы недавно познакомились, если столкнулись с ним снова. Непризнание того, с кем вы спали, посылает партнеру сообщение, что вы смущены вашими отношениями. Каждый достоин простого: «Привет, как ты?»

Внимание к вашему здоровью

Даже если вы занялись сексом на одну ночь, абсолютно необходимо поговорить о венерических инфекциях и предотвращении беременности. Вы заслуживаете того, кто будет использовать защиту, необходимую для вашей безопасности. Если же ваше согласие не требуется, в конце концов, это не согласие.

Бдительность относительно ваших границ

Ваш партнер должен принять все меры предосторожности, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно со всем, что происходит между вами, даже если у него нет никаких романтических чувств к вам. «Это недоразумение» — не оправдание. Если он не уверен, хотите ли вы что-нибудь попробовать в сексе, он должен спросить об этом.

Интерес в ваших предпочтениях

Какое удовольствие может принести секс, если предпочтения обеих сторон не будут приняты во внимание? «Я люблю тебя» или даже «ты мне нравишься» — могут и не быть обязательными фразами ваших разговоров, но «Тебе нравится?» и «Что бы ты хотела попробовать?» должны присутствовать в любых отношениях. Проблема разового секса заключается в неравном обращении к желаниям женщин и мужчин. На самом деле оба партнера равны.

Своевременное реагирование на ваши сообщения

Игнорирование – это грубо, независимо от того, к кому оно обращено. Ответ на сообщение занимает меньше минуты, и ваш партнер не на столько несущественен, чтобы не уделить ему это время.

Уважение за ваше время

Независимо от того, в каких вы отношениях — сексуальных, романтических или другого рода — отменять запланированную встречу, не сообщив об этом, или опаздывать на нее — неприемлемо. Если вы выделили время в своем плотном графике, чтобы быть с ним, он должен быть готов не тратить его попусту.

Достойное расставание

Конец случайным отношениям не может быть расставанием, но нуждается в понимании. Вы не заслуживаете того, чтобы вас оставили без объяснений и без обратной связи. Когда что-то заканчивается – это не всегда весело, но это часть отношений любого рода.

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