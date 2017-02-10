Не секрет, что женская фигура зачастую претерпевает существенные изменения во время беременности. Не обходит эта проблема стороной и звезд шоу-бизнеса. Так, бороться с последствиями вынуждена и российская телеведущая Ксения Собчак, пишут Dni.ru.

Звезда выбрала весьма необычный способ восстановления фигуры – динамический пилатес. Собчак показала на видео одно из своих занятий в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как телеведущая на тренажере раздвигает ноги в попытках вернуть былую форму.

"Дорогу осилит идущий, ремни тянущий! Страдаю, но постигаю азы "динамического пилатеса", – пишет звезда. Подписчики Собчак поддерживают ее в борьбе за стройность. "Вот это Ксения! Молодец!" – пишет один из комментаторов.

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды звезды прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она отправилась в особняк в поселке Горки-8. Телеведущая и ее муж Максим Виторган решили назвать сына Платоном.

Впереди -длинннннный путь к былой форме. Но дорогу осилит идущий,ремни тянущий! Страдаю,но постигаю азы "динамического пилатеса" в @beliysad ❤❤ A video posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 10, 2017 at 2:25pm PST

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