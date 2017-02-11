Тест на внимательность: у тебя есть ровно пять секунд, чтобы найти пропущенное число

Перед тобой обычная картинка с числовой последовательностью от 1 до 50, пишет Ofigenno.com.

Казалось бы, ничего необычного. Но тут есть один подвох. Дело в том, что в последовательности пропущено одно число.

Твоя задача: как можно быстрее выяснить, что за число тут пропущено. У тебя есть ровно пять секунд!

/ ofigenno.com

Уверена, большинство людей уже нашли ответ. А у тебя получилось? Если нет, то внимательно проведи взглядом по каждой строчке и хорошенько подумай, что же это за число.

Мне удалось найти его в считаные секунды, просто потому, что искать я начал с конца. А сколько времени у тебя ушло на поиски? Пиши свой результат в комментариях и делись этим тестом с друзьями, пусть и они поломают голову.