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Когда ее парень узнал об этом, он ее бросил. Под слоем макияжа эта девушка скрывает страшную болезнь

Limon.ee
Limon.ee
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Говорят, истинная красота человека не на поверхности, а внутри. Сегодняшняя героиня тому подтверждение. Софии Ридлингтон из Гримсби — девушка не просто красивая внешне, а еще и вдохновляющий пример для миллионов других людей

На первый взгляд в ней нет ничего необычного: густой макияж, смазливое личико и миловидные черты лица. Таких миллион, скажешь ты, пишет Ofigenno.com.

Для того чтобы понять, нам нужно взглянуть на эту девушку без макияжа.

В подростковом возрасте Софии поставили диагноз псориаз и с тех пор всё в жизни девушки пошло наперекосяк: ее начали обзывать прохожие, парень, узнав о болезни, бросил девушку, трескающая кожа начала причинять ей мучительную боль...

Но она решила не закрываться в себе, а принять себя такой, какая есть. Чтобы побороть комплексы, британка начала выкладывать в Сеть фотографии «до» и «после» своего макияжа.

«Я решила нанести макияж на половину лица, а вторую оставить нетронутой, чтобы люди увидели разницу», — прокомментировала свои фотографии София.

Понадобилось много времени, чтобы девушка решилась на этот шаг. Она долго учись правильной технике нанесения макияжа и ей настолько понравилось этим заниматься, что хобби превратилось в работу!

По словам девушки, она уже примирилась с болезнью, но всё еще тратит много времени, чтобы ее скрыть. Софии очень сложно выносить косые взгляды окружающих, когда она без макияжа.

На своих страницах в соцсетях любительница макияжа призывает больных псориазом не стесняться своего диагноза и не забывать увлажнять кожу перед нанесением мейкапа.

Надеемся, ее пример послужит вдохновением для тех, кто болен этим недугом. Любите себя и будьте счастливы!

Посмотреть фото девушки можно ЗДЕСЬ!

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