Ольга Бузова опозорилась из-за Хиллари Клинтон

В блоге ее подписчики написали: «Посоветуйте книгу! Кто, что читал?» И Ольга ответила: «Биография хилори Клинтон». Подписчики были в шоке, поскольку она даже после прочтения книги не помнит, как правильно пишется имя женщины-политика. Стоит отметить, что это уже не впервые, ведь Бузова много раз выставляла себя недалекой и необразованной, пишет 7d.org.ua.