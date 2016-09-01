Как для нас пройдет эта суббота? Загляни в гороскоп на 11 февраля!

В личных отношениях также будут полезны взвешенные решения и рациональные суждения. Постарайтесь не оказаться в плену своих или чужих эмоций, не поддавайтесь на провокации. Позволим манипулировать собой, вы рискуете лишиться того, чем очень и очень дорожите, пишет Dvorec.ru.

Овен

У Овнов могут возникнуть проблемы на работе. Затруднения примут хронический характер, если вы не предпримете решительных действий, чтобы одержать верх над недоброжелателями и неблагоприятными обстоятельствами. Нежелательно заниматься физическим трудом, пользоваться режущими инструментами – есть вероятность мелких травм, ухудшения самочувствия. Финансовая ситуация стабильна, однако задуматься о сокращении расходов все же придется.

Общение с близкими поможет сохранить душевное равновесие и оптимизм. Уделите максимум внимания любимому человеку. Юные влюбленные смогут принять важные решения, касающиеся будущего.

Телец

Возможны проблемы в профессиональных делах, поездки и командировки не оправдают ваших надежд. Для достижения цели потребуется много усилий, результат же будет весьма скромным – и не по вашей вине. Можно рассчитывать на поддержку старых деловых партнеров, в новые же отношения следует вступать с осторожностью, поскольку сегодня вы более обычного доверчивы. Финансовая ситуация стабильна, маловероятны как большие расходы, так и значительные денежные поступления.

Наладить отношения с близкими людьми поможет способность взглянуть на одну ситуацию с разных точек зрения. Вы готовы к компромиссам, но не измените своим принципам, что у окружающих может вызвать только уважение.

Близнецы

Неожиданные трудности могут возникнуть как на работе, так и в семье, и вам придется отказаться от заранее составленных планов, чтобы заняться решением чужих проблем и исправлением ошибок, допущенных другими. Не стоит спешить с заключением крупных сделок – сейчас у вас есть возможность требовать наиболее благоприятных условий, а из нескольких вариантов выбирать самый лучший.

Замечательные перспективы откроет этот день перед влюбленными. Разговор по душам позволит решить проблемы, нарушающие гармонию в отношениях, а совместный отдых подарит много радости. Вероятность новых знакомств высока у тех, кто ведет активный образ жизни.

Рак

День сулит много приятного тем, кто смотрит в будущее с оптимизмом и готов к новым открытиям. Не стоит расстраиваться из-за того, что давно составленные планы не удается воплотить в жизнь – перед вами открываются новые, очень заманчивые возможности, устоять перед которыми трудно. И в профессиональной, и в личной сфере вы легко находите общий язык с самыми разными людьми.

Жизненный тонус высок, вы полны энергии, которой хватит и на работу, и на развлечения. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий, вам полезно быть на виду. Значительных изменений в сфере финансов не ожидается, но есть вероятность получения приятных и ценных подарков.

Лев

Не будьте слишком требовательны к себе и другим – это поможет в преодолении многих трудностей. Решение профессиональных проблем потребует не только опыта и знаний, но и творческого подхода, который поможет и выход из сложного положения найти, и единомышленников привлечь на свою сторону. Новые деловые отношения будут развиваться стремительно и помогут значительно увеличить свои доходы.

В личных отношениях ситуация складывается более спокойная, вероятность проблем невелика. Тем не менее, и здесь уместно проявить инициативу. Близкие люди будут благодарны вам за помощь и поддержку, а друзья – за те оригинальные идеи, которыми вы с ними наверняка поделитесь.

Дева

Очень удачным будет день для тех, кто умеет быстро переключаться с одной проблемы на другую и не огорчается, а радуется появлению новых задач. Не зацикливайтесь на достижении целей, которые некогда поставили перед собой: обстоятельства требуют пересмотра приоритетов, смены избранного направления. Коллеги, деловые партнеры и друзья не бросят вас в сложной ситуации, а если выбрать тактику правильно, но и появление новых единомышленников не заставит себя ждать.

Финансовая картина благоприятна, есть вероятность крупный денежных поступлений. Умение правильно распоряжаться финансами убережет вас от неоправданных расходов.

Весы

День подходит для поездок и деловых контактов; круг общение стремительно расширяется, и ни государственные границы, ни большие расстояния не могут этому препятствовать. Есть вероятность получения интересных предложений о сотрудничестве в новой для вас сфере. Не упустите возможность повысить квалификацию, получить полезные знания и навыки. Опытные коллеги и руководство поделятся с вами важной информацией, которую можно немедленно использовать.

В сфере личных отношений ситуация стабильна и приятна, к вам относятся с пониманием и участием, ваши чувства не останутся безответными. Возможны встречи с давними знакомыми, друзьями детства и юности.

Скорпион

Влияние благоприятных тенденций сильно, день пройдет спокойно, но Скорпионы могут чувствовать себя дискомфортно из-за недостатка событий. Бесконечные поиски русла, в которое можно было бы направить свою энергию, вам покажутся интересными, но окружающих могут изрядно утомить. В деловых контактах будьте разборчивы: хорошими партнерами окажутся те, кто не обещает слишком многого.

В личных отношениях важны искренность и готовность бескорыстно помогать близким. Сегодня вам предстоит взять на себя роль помощника и миротворца, как следует потрудиться на общее благо. Высокий жизненный потенциал позволит избежать переутомления, а общение с друзьями будет поднимать настроение.

Стрелец

День принесет немало радости тем, кто готов к активным действиям. Вас ждет масса интересного, нужно лишь быть готовым к приключениям, которые могут начаться в любой момент. Бесконечно увлекательными окажутся незапланированные поездки, общение с друзьями и коллегами откроет перед вами новые горизонты, а на деловых переговорах чрезвычайно важную роль будет играть ваше личное обаяние.

В личных отношениях возможны значительные перемены, и здесь ваша энергия, готовность к подвигам и необычным поступкам, будут очень кстати. Профессиональные трудности легкоразрешимы. К любым проблемам вы отнесетесь с юмором, а ваш оптимизм обезоружит недоброжелателей.

Козерог

Удачный день для работы, неформального общения, путешествий и отдыха в экзотических местах. Пусть вас не пугает большое количество разнообразных дел: вы наверняка сможете справиться с ними благодаря своему умению рационально использовать время и отделять главное от второстепенного. Новые задачи вызывают неподдельный интерес, а их решение поможет получить полезные навыки. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать покупки.

В личных отношениях воцарится гармония, если вы не будете придавать слишком большое значение мелким недоразумениям. Старшие родственники готовы прийти вам на помощь в любой ситуации, но их поступки не всегда будут вызывать у вас одобрение.

Водолей

Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу личных отношений. Вы не пожалеете, если решите посвятить день общению с близкими людьми. Можно решить накопившиеся проблемы, обсудить планы на будущее, прийти к единому мнению по ряду важных вопросов. Многие представители знака смогут узнать нечто новое о любимом человеке и будут приятно удивлены этим открытием.

Желательно воздержаться от далеких поездок, если они не подготовлены должным образом: в пути могут возникнуть неприятные ситуации. Привычная работа не покажется утомительной, поскольку вам удастся отнестись к ней творчески; это будет высоко оценено как коллегами, так и руководством.

Рыбы

Будьте терпеливы в общении с близкими, избегайте разногласий и споров. Важные проблемы требуют совместного решения, вряд ли ваша попытка сделать по-своему и избежать обсуждений будет встречена одобрительно. Любимый человек склонен к необдуманным поступкам и высказываниям, и вам будет непросто удержаться от ответной реакции; однако природное миролюбие обязательно возьмет верх.

В профессиональной деятельности вы легко добьетесь хороших результатов. В деловых переговорах нужна осторожность: обещания, на которые сегодня щедры ваши партнеры, вряд ли будут выполнены своевременно. В сложных ситуациях лучше действовать самостоятельно, не рассчитывая на помощь коллег.