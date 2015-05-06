Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин

Купание вместе в ванне, наполненной пеной, будет прекрасным поводом для прелюдии. Ласкать тела друг друга можно руками и губами. Намыливая по очереди части тела, поглаживая интимные участки, возбуждение будет усиливаться, пишут Sex-news.ru.

Если у женщины нет комплексов по поводу фигуры, то раздеваться можно медленно, для того чтобы партнер разглядел все нюансы фигуры. Зажженные свечи и музыка придадут больше сексуальности.

Презервативы в ванной лучше не использовать. Смазка имеет свойство смываться, особенно в мыльной воде. Лучше все-таки будет перейти к сексу на кровати, а в ванне хорошо разогреть друг друга. Оральные контрацептивы будут уместнее в этой ситуации.

Если по какой-то причине партнеру или партнерше стало неловко, то отчаиваться не стоит. Спокойное поведение, ласки, поцелуи и нежные объятия помогут убедить что в этом нет ничего постыдного.