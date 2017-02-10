Полина Гагарина дала противной поклоннице невероятный ответ! Подписываюсь под каждым словом

"Я читаю все эти неприятности и решаю зайти к ней в профиль, а в описании ее профиля написано, что она самая счастливая жена, мама и вообще самая счастливая. Мне кажется, что это уже вызывает подозрение. Но самая счастливая» никогда не напишет гадости, да у нее просто нет в голове таких мыслей, да и времени. Вообще надо иметь определенный склад ума и чувствовать себя крайне неудовлетворенно, чтобы вымещать свою злость под безобидным фото артистки или любого другого человека" (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.) - поделилась с пользователями Гагарина, пишут Argumentiru.com.

При этом она добавила, что не терпит такое поведение и безапелляционно блокирует подобных комментаторов.

Фанаты поспешили успокоить своего кумира: "Милая Полиночка, вы чудесная и красивая. А ущербность некоторых людей, к сожалению, не знает границ», «Завистников лучше не слушать", "Ужас! Люди, живите и радуйтесь жизни!", "Полина, не обращайте внимание, пусть сами купаются в своем негативе!", "Полина, вы красавица! Не принимайте близко к сердцу глупую зависть".