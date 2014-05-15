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Шокирующее видео: в Индии родился ребенок с четырьмя ногами и двумя пенисами

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Ребенку из Индии, который родился с четырьмя ногами и двумя пенисами, провели успешную операцию, чтобы удалить лишние отростки. Мальчик, которому еще не дали имя, был назван "подарком от бога" 23-летней матерью, после того, как она родила 21 января в штате Карнатака, Индия.

Его родители сначала не хотели, чтобы их второму ребенку делали операцию, и намеревались растить его таким, какой он был. Мать сказала, что ее семья была бедной и не могла позволить себе медицинское лечение. Но пара изменила свое мнение и ребенок успешно перенес операцию, пишет Svopi.ru.

Мать малыша согласилась на лечение после разговора с медицинским персоналом и членами семьи. После успешной операции мальчик имеет две ноги. Супруги также имеют трехлетнего мальчика, у которого нет никаких проблем со здоровьем. В прошлом месяце мать сказала: "Врачи и члены моей семьи посоветовали мне отправить ребенка на операцию. Теперь, я надеюсь, он станет нормальным".

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