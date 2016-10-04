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Если у него один из этих четырех типов пениса, ваш секс будет изумительным!

Limon.ee
Limon.ee
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Когда дело доходит до мужского достоинства, некоторые утверждают, что больше — значит лучше. Другие боятся слишком длинных «шлангов». И существует уйма шуток про парней с небольшими членами. 

Все мы имеем собственные предпочтения и это здорово, но дело не столько в размере, сколько в форме. Soulpost представляет четыре типа пениса, которые с легкостью доставят вас на пик удовольствия.

Шаурма. Некоторые ребята, которые владеют «шаурмой», с гордостью вытаскивают свой гигантский кусок мяса из джинсов, не понимая, что вызывают страх у партнеров и мысль: «Не разорвет ли он меня пополам?»

Хорошо: он наполняет вас полностью, создавая давление и стимуляцию во всех участках влагалища.

Плохо: парень может быть слишком горд своим достоинством и быть слишком агрессивным, забывая, что вагине нужно некоторое время, чтобы разогреться и растянуться во избежание травм.

Банан. Представьте себе банан, который лежит хвостом вверх, так же выглядит и пенис этого типа, — он слегка изогнут вверх.

Хорошо: изгиб его члена позволяет тереться о верхнюю стенку влагалища, где находится точка G. Это постоянное трение может доставить бесподобные ощущения, даже если парень не особо хорош в сексе.

Плохо: многие ребята с этим типом пениса могут комплексовать по поводу его вздернутой формы. Но в этом нет никакого смысла. Вид ‒ не всегда имеет значение.

Крючок. Аналогичная ситуация, что и с «Бананом», но, в отличие от предыдущего типа пениса, изгиб «Крючка» смотрит вниз, как клюв фламинго.

Хорошо: во время позы по-собачьи, вы получите незабываемое наслаждение, потому что этот вид члена прекрасно стимулирует вашу точку G. Попробуйте также позу «Обратная наездница», во время которой вы сидите на партнере сверху, лицом к его ногам.

Плохо: в традиционной миссионерской позиции, так как «Клюв» направлен вниз, вы ощутите дискомфорт, так как он не сможет добраться до вашей точки G. При этом не имеет значение ни угол, ни скорость проникновения.

Карманная ракета. Он может быть маленьким, но не стоит его недооценивать. Помните: многим сильным, успешным и сексуальным мужчинам это ничуть не помешало в жизни (Том Круз, Мел Гибсон, Наполеон Бонапарт, Бенито Муссолини).

Хорошо: парни с таким типом члена знают, что у них есть более сильные конкуренты, поэтому часто серьезно подходят к вопросу секса путем совершенствования своей техники. Мужчины с маленькими пенисами могут быть так же хороши, как карманная ракета на батарейках. Поскольку их член при половом акте может часто выскальзывать из влагалища, лучшими позициями для них являются миссионерская поза и собачий стиль. Мужчинам с такими пенисами гораздо приятнее делать минет. Ваш рот не будет полностью заполнен и позволит наслаждаться оральным сексом дольше и чаще.

Плохо: маленький член может выпасть из вас, если вы слишком мокрая, скользкая или приняли неудачную позу. Когда это произойдет, не стесняйтесь, и вставьте его в себя обратно. Некоторые женщины любят ощущение полной наполненности, которое вы не получите с пенисом данного типа.

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