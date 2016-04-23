По поводу чего точно не стоит беспокоиться во время секса?

В процессе занятия сексом многие потеют и это нормально. Переживать из-за мокрой спины не стоит. Ничего особенного не случится если оба партнера после секса примут душ и продолжат наслаждаться друг другом, пишут Sex-news.ru.

Если в процессе женщина дышит громко, то это не должно быть поводом для переживания. Мужчины так же громко дышат и в процессе секса уж точно не прислушиваются к тому как дышит партнерша.

Многие переживают из-за растительности на теле. Если в процессе секса в голове возник именно этот вопрос, то беспокоится уже поздно. В любом случае партнеру или партнерше все равно и никто считать волоски на теле не будет.

Подсознательно женщины хотят выглядеть всегда красиво. Это нормально желание и вполне объяснимое. Но до занятия сексом довольно часто возникает вопрос: как будет выглядеть лицо во время близости? Какие бы гримасы не возникали, это явно не помешает делать друг другу приятно.