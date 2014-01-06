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Семь невинных симптомов, за которыми кроются серьезные заболевания

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В медицинском словаре есть такое понятие как “синдром молодого врача”. Он случается, когда аспирант, изучая болезни, начинает находить у себя их симптомы чуть ли не через одну. Конечно, это и смешно, и грустно. Это крайний случай, передает Маркетиум.

И не обязательно, кстати, быть врачом, чтобы так чутко реагировать на любые изменения в организме. Паникёры встречаются и среди обычных людей. Но есть другая сторона медали — невнимательность к себе и своему здоровью. Порой она дорого обходится, так как многие вещи мы склонны не замечать и не придавать им должного значения!

1. Отрывистый почерк

Когда буквы на бумаге не получаются ровными и плавными, это один из ранних признаков болезни Паркинсона. Если посмотреть на цельный текст, то он выглядит “дерганым”. Вот еще один из признаков - буквы становятся меньше и плотнее жмутся друг к другу. Значит, вам сложно удерживать руку в прямом положении.

2. Проблемы с кожей

Сухой и шелушащейся кожа может быть и без видимых на то причин. Но если эти изменения нельзя объяснить межсезоньем, чувствительностью к мылу или крему, то обязательно стоит обратиться к дерматологу. Если кожа стала плотнее и как бы толще на ощупь, возможно, у вас проблемы с кровяным давлением или почками. Сухая кожа с шелушениями может говорить о наличии проблем со щитовидной железой, скудном питании или некоторых аутоиммунных заболеваниях.

3. Запах изо рта, похож на фруктовый

Это довольно странное обстоятельство, которое может многим показаться даже положительным (конечно, фруктами же!). Но, смею заверить, ничего хорошего в этом нет. Такой аромат появляется при начальных стадиях диабета. Так тело пытается вывести лишний сахар из организма.

4. Вы с трудом решаете в уме

Если математика для вас — заноза в одном месте со школьной скамьи, то смело пропускайте этот пункт. Но если решить пример в уме для вас никогда не было проблемой, а тут вдруг вы не можете обойтись без калькулятора в магазине, то стоит забить тревогу. Это один из ранних звоночков болезни Альцгеймера. Один-два раза ни о чем не говорят, но такие вещи не должны повторяться регулярно.

5. Вам трудно подниматься по ступенькам

Появление одышки после того, как вы поднялись по лестнице — нездоровый знак. Особенно, если пару месяцев назад все было нормально. Это может оказаться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или же проблемы с сердцем.

6. Кружится голова

Головокружение появляется по разным причинам: слишком резко встали, выбились из сил, перенапряглись, пьете мало воды, недоели, в конце концов. Иногда оно может быть побочным эффектом от приема некоторых лекарств. Но если у вас такое случается частенько, то стоит пойти к доктору, чтобы исключить анемию, проблемы с внутренним ухом или сердечную недостаточность.

7. Недержание

Постоянные позывы в туалет по-маленькому — также не норма. Они могут говорить о ранней стадии сахарного диабета, инфекциях мочевыводящих путей, раке или (если вы мужчина) простатите. Игнорировать это ни в коем случае нельзя, иначе может быть поздно.

И помните, болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить. Эта истина уже проверена временем!

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