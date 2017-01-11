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Совместимость по восточному гороскопу: вот какие пары ждет счастье

Limon.ee
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В восточном гороскопе определенному году соответствует символ – животное. Всего их 12, так как полный цикл составляет 12 лет. 

Подобно зодиакальным знакам, символы этого гороскопа способны оказывать влияние на характер и жизнь человека, родившегося в определенный год, передает Маркетиум. Гороскоп совместимости поможет вам узнать, какой символ станет вашей идеальной парой, а с кем лучше не строить отношения.

КРЫСА

Годы: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Люди, родившиеся в год Крысы, обычно очень обаятельны, но немного нервозны. У них плохо получается контролировать себя, они бывают суетливы и амбициозны. Зато представители этого символа хорошо умеют копить деньги и с радостью тратят их на любимых людей. Крысам астрологи рекомендуют строить отношения с Драконом, Обезьяной или Быком. Немного менее счастливым будет союз с Лошадью.

БЫК

Годы: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Быки чаще всего вспыльчивы, упрямы и неразговорчивы. Они внушают доверие, что позволяет им добиваться успеха. Они могут казаться странными, но добиваться своих целей им помогает настойчивость и упорство. Наиболее гармоничными для них станут отношения со Змеей, Петухом, Крысой, Быком, Драконом, Кроликом, Обезьяной или Свиньей. Не очень удачный вариант — Лошадь и Собака. Лучше остерегаться союза с Овцой.

ТИГР

Годы: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Тигру присущи эмоциональность и остроумие. Люди под влиянием этого символа могут часто идти на конфликт со старшими по возрасту или положению, но очень добры по отношению к близким и любимым. Наилучший вариант союза для Тигров – Лошадь, Собака, Крыса, Бык, Кролик, Тигр, Овца, Петух или Свинья. Наименее удачным будет брак со Змеей и Драконом.

КРОЛИК

Годы: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик (или Кот) выделяется среди других консервативными взглядами и хорошим вкусом. Чаще всего люди этого знака удачливы по жизни. Они общительны, легко входят в доверие, тактичны, часто довольно успешно строят карьеру и получают признание. Идеальной парой для них станут люди, рожденные в годы Овцы, Собаки или Свиньи. Нежелателен брак с Петухом, Крысой и Тигром.

ДРАКОН

Годы: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Драконы обладают неуемной энергией, они обычно довольно упрямы и вспыльчивы. Среди их положительных качеств – трудолюбие, смелость и честность. Они часто добиваются успеха и умеют находить общий язык с окружающими. Драконы иногда могут идти на компромиссы, но предательства и измены не простят никогда. Наиболее удачным для людей этого символа будет брак с родившимися в годы Крысы, Змеи, Обезьяны и Петуха. А вот отношений с Собаками стоит избегать.

ЗМЕЯ

Годы: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Знак Змеи олицетворяет собой изысканность и хитрость. Люди, находящиеся под покровительством этого символа, симпатичны и чувствительны, но иногда склонны искать свежие чувства на стороне. Наиболее осмотрительными им стоит быть в старости, так как эта часть жизни часто бывает самой неудачной. Змеи смогут построить счастливые отношения с Быком или Петухом. Менее удачным будет союз с Обезьяной, Тигром, Свиньей.

ЛОШАДЬ

Годы: 1966, 1978, 1990, 2002

Люди знака Лошади чаще всего терпеливы, талантливы и независимы. Они жизнерадостны, общительны, вежливы, любят красоту и искусство. Они могут принимать чужие советы, но, скорее всего, в итоге поступят по-своему, так как слишком ценят независимость. Счастье они смогут найти с родившимися в годы Тигра, Собаки, Овцы, Дракона, Змеи, Обезьяны или Петуха. Неудачным будет брак с людьми года Крысы.

ОВЦА

Годы: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Овца (или Коза) имеет особый шарм и обаяние, но плохо умеет приспосабливаться. Именно представители этого знака лучше других разбираются в искусстве, поэтому среди них много представителей творческих профессий. Они обычно спокойны, застенчивы и нерешительны. Но при этом сама судьба дарит им хорошие возможности, поэтому живут они обычно с комфортом, предпочитают модно одеваться, любят уют, изысканные вещи и дорогой отдых. Они будут наиболее счастливы в союзе со Свиньей, Кроликом, Лошадью, Тигром, Драконом. Самая плохая совместимость — с Крысой, Быком и Собакой.

ОБЕЗЬЯНА

Годы: 1968, 1980, 1992, 2004

Обезьяна наделяет людей общительностью и оригинальностью. Они остроумны, любознательны, имеют хорошую память и сильный характер, но иногда бывают излишне болтливы. Наилучшая совместимость – с родившимися в годы Дракона или Крысы. Хуже будут отношения с представителями символов Змеи и Свиньи, а от Тигров лучше вообще держаться в стороне.

ПЕТУХ

Годы: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Люди, родившиеся под покровительством Петуха, – яркие и иногда экстравагантные личности. Они обладают аналитическим складом ума и частенько предаются размышлениям на глобальные темы, редко способны полностью довериться другим людям, очень самостоятельны и иногда могут пойти на неоправданный риск. Самая хорошая совместимость у них будет с Быком, Змеей, Драконом, Тигром, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Свиньей. Неудачный брак представителей этого знака ждет с Крысой, Петухом, Собакой. Самый неудачный вариант союза — отношения с представителями года Кролика.

СОБАКА

Годы: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Главные особенности знака Собаки — преданность и осторожность. Обычно это верные, честные люди, которые умеют хранить чужие тайны и пользуются доверием других. Они общительны и хорошо умеют приспосабливаться в непривычной среде, быстро обучаются новому, благодаря чему часто добиваются успеха в жизни. Самым счастливым для них станет союз с представителями знаков Змеи и Дракона, а также Тигра, Лошади, Овцы, Обезьяны и Свиньи. Неудачным будет брак с представителями года Петуха.

СВИНЬЯ

Годы: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Свинья (Кабан) олицетворяет интеллект и вспыльчивый характер. Несмотря на грозный образ животного, родившиеся в этот год обычно вежливы и умеют ладить с людьми, хотя и бывают несдержанны. Они обладают сильной волей, настойчивы и упорны в достижении целей, а родных и близких способны окружить добротой и заботой. Удачным для них будет брак с Кроликом, Овцой, Крысой, Быком, Тигром, Драконом, Лошадью, Петухом и Собакой. Лучше не строить отношения с представителями годов Обезьяны, Свиньи и Змеи.

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