Отборочный тур «Евровидения» от Эстонии будет вести Элина Нечаева

Элина Нечаева с радостью согласилась принять новую роль и желает всем участникам конкурса удачно выступить, передает ERR.

"Я подумала, как здорово, что можно попробовать что-то новое. И я очень постараюсь выполнить эту роль как можно лучше. Я совсем не колебалась перед принятием этого решения. Мне нравится работать перед камерой, и разговаривать мне тоже нравится", - отметила певица в своем интервью для Vikerraadio.

Элина рассказала, что и раньше следила за этим конкурсом: "Конечно, мне всегда было интересно узнать, кто в итоге попадет на Евровидение, и какие конкурсанты между собой соревнуются".

Напомним, что первый полуфинал Eesti Laul пройдет уже в эту субботу.