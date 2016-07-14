Почему молодежь подсела на гороскопы

Молодое поколение зачастую противостоит идеям классификации, что делает любопытным повальное увлечение юношей и девушек гороскопами. Например, больше половины жителей Штатов от 18 до 24 лет всерьез считают астрологические предсказания научными. Молодежь по всему миру регулярно читает астрологические прогнозы в прессе и придает большое значение характеристикам знаков Зодиака, пишет Ridus.ru.

Последние исследования, как отмечает Independent, показали снижение скептицизма по отношению к астрологии. Статьи о знаках Зодиака постоянно встречаются на популярных среди молодежи ресурсах. Почему же миллениалы (как еще называют нынешнее молодое поколение) испытывают такой большой интерес к лженауке?

Одно из объяснений — психологическая потребность переложить ответственность за свои неудачи и вообще жизненные обстоятельства на внешние факторы. Легче сказать: это не моя вина, что я принял неверное решение, это просто потому, что я Весы, — чем признать свои ошибки.

О психологической роли гороскопов может говорить и некоторая избирательность молодых людей в их астрологических изысканиях. Издание приводит в пример 23-летнюю жительницу Лондона Рейчел Сьюэллл: по гороскопу она Лев и считает себя общительным и творческим человеком, как это и предписывают звезды. Вместе с тем Рейчел не определяет себя как любительницу быть в центре внимания, хотя это тоже черта ее знака Зодиака.

Понимая, что формулировки в гороскопах «настолько расплывчаты, что могут иметь отношение к жизни любого человека», девушка все равно ежедневно сверяется со звездными предсказаниями, веря в то, что они дают ей дополнительную веру в себя. «Есть иррациональная надежда, что в моей жизни произойдут позитивные изменениям, что фактически усиливает чувство контроля над жизнью в будущем», — признается она.

Другая собеседница журнала, 34-летний копирайтер из Глазго Кирстен Рис, увлечена астрологией с детства. Отождествляя себя со своим знаком Зодиака — Весами — Кирстен воспринимает гороскопы как зашифрованные послания: «Я читают между строк и использую их в качестве положительного подкрепления для того, что я уже хочу сделать в жизни или бизнесе». Грубо говоря, к звездным пророчествам она относится как к психологической поддержке или аутотренингу.

Одной из распространенных среди молодежи тем астрологии является идея о совместимости знаков Зодиака в отношениях. Многие находят в этом зерно правды, считая, что черты характера людей играют важную роль при общении. При этом нередко юное поколение замечает, что определенные характеристики действительно присущи тем или иным знакам Зодиака, что в итоге влияет на круг их общения.