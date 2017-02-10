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Если вы видите цифру 8 на наклейке на фрукте, не покупайте его! 1

Limon.ee
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Вы наверняка видели эти ярлыки тысячу раз. Бананы, яблоки, апельсины… они есть на всех видах фруктов!

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что означают эти цифры?

Если внимательно присмотреться к надписям на наклейках, вы увидите не только блестящий логотип, но и числовой код, передает Lifter.

Он наносится в соответствии с международными стандартами.

И информация, которую он дает, очень полезна для потребителя.

1. Четырехзначный код, который начинается с 3 или 4.

Это означает, что фрукт выращивался с помощью обычных сельскохозяйственных технологий. Скорее всего, плантации с этим фруктом активно обрабатывались пестицидами.

2. Пятизначный код, начинающийся с 9.

Этот продукт выращен органически, то есть попал на прилавок прямо из самого обычного сада. В общем, это лучший из всех возможных вариантов!

3. Пятизначный код, который начинается с 8.

А вот от покупки этих фруктов лучше всего отказаться. Цифра 8 в начале кода означает, что вы имеете дело с генномодифицированными продуктами!

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