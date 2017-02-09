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Смотри: Лолита показала лицо после пластики

Limon.ee
Limon.ee
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Певица Лолита Милявская решилась на пластическую операцию. Обновленную внешность артистка продемонстрировала в соцсетях, пишет Дни.ру.

"Спасибо за волосы... К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев, нужны были новые точно!" – написала Лолита в микроблоге. На снимке, который звезда продемонстрировала подписчикам, она действительно выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

Фанаты по достоинству оценили перемены во внешности своей любимицы. "Мне и без пластики вы очень нравились, но сейчас еще больше, супер, молодчинка. Так держать, а кому не нравится, пошлю его... как точно замечено в песне. Удачи", "Блин... Какая же все-таки замечательная. Искренняя. Звездная и в то же время близкая...", "Вы независимо от постоянно меняющихся образов просто сражаете наповал своей внутренней красотой! Дай вам Бог побольше здоровья, чтоб подольше радовать всех нас своим талантом!" – написали пользователи.

Как писали ранее, недавно артистка призналась, что не стесняется своей бурной молодости. "Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал. Наоборот, благодарна", – рассказала Милявская.

Певица призвала поклонников прощать себя за ошибки. "У всех были моменты в жизни: напился, сорвался, тошнило, наблудил – себя надо прощать. Иногда полезно и напиться разок, человек не может все время ходить по струнке", – посоветовала артистка. Кроме того, уверена она, жизненно важно любить самого себя.

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