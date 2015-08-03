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Любите вздремнуть? Вот как влияют на ваш организм 20, 60 и 90 минут дневного сна

Limon.ee
Limon.ee
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Многие любят вздремнуть в течение дня, но мало кто знает, что дневной сон очень благоприятно влияет на нас. Всего 15–20 минут сна в течение дня способны полностью перезагрузить мозг!

По мнению экспертов, чтобы прояснить ум и улучшить работоспособность, достаточно поспать в течение 20 минут. Поэтому они рекомендуют перед каким-то важным событием немного вздремнуть для повышения своей активности и чтобы набраться сил, пишет Маркетиум.

Медики утверждают, что для восстановления памяти мозга достаточно одного часа сна, а 90-минутный сон способен повысить творческий потенциал. Тем не менее, иногда бывает так, что после сна вы чувствуете себя более уставшим, чем до него. Это связано с тем, что вы входите в глубокую фазу сна, а из неё труднее выйти.

К сожалению, современная жизнь создает такие условия, что людям постоянно на всё не хватает времени. И это заставило ученых искать способ, который помог бы сократить продолжительность сна, но при этом позволял бы оставаться человеку бодрым. Они пришли к выводу, что не обязательно нужно спать более 7 часов, достаточно вздремнуть 20 минут днем, и это даст энергию и силы на следующие 3–4 часа.

Некоторые западные компании начали оборудовать в своих офисах комнаты для сна, чтобы сотрудники при необходимости могли поспать в течение дня.

  • Вот в чем польза дневного сна:
  • улучшает обучаемость и память;
  • предотвращает стресс;
  • улучшает настроение;
  • увеличивает творческие способности;
  • поддерживает производительность.

Недостаток сна, в свою очередь, может привести к таким проблемам со здоровьем:

  • депрессия;
  • высокое кровяное давление;
  • сердечная недостаточность;
  • синдром дефицита внимания;
  • ожирение;
  • психические расстройства.

Следовательно, сон очень благоприятно влияет на здоровье, поэтому старайтесь вздремнуть при первой же возможности. А чтобы получить от этого максимальную пользу, спите в слегка сидячем положении, чтобы избежать входа в фазу глубокого сна.

Спите на здоровье!

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