Любите вздремнуть? Вот как влияют на ваш организм 20, 60 и 90 минут дневного сна

По мнению экспертов, чтобы прояснить ум и улучшить работоспособность, достаточно поспать в течение 20 минут. Поэтому они рекомендуют перед каким-то важным событием немного вздремнуть для повышения своей активности и чтобы набраться сил, пишет Маркетиум.

Медики утверждают, что для восстановления памяти мозга достаточно одного часа сна, а 90-минутный сон способен повысить творческий потенциал. Тем не менее, иногда бывает так, что после сна вы чувствуете себя более уставшим, чем до него. Это связано с тем, что вы входите в глубокую фазу сна, а из неё труднее выйти.

К сожалению, современная жизнь создает такие условия, что людям постоянно на всё не хватает времени. И это заставило ученых искать способ, который помог бы сократить продолжительность сна, но при этом позволял бы оставаться человеку бодрым. Они пришли к выводу, что не обязательно нужно спать более 7 часов, достаточно вздремнуть 20 минут днем, и это даст энергию и силы на следующие 3–4 часа.

Некоторые западные компании начали оборудовать в своих офисах комнаты для сна, чтобы сотрудники при необходимости могли поспать в течение дня.

Вот в чем польза дневного сна:

улучшает обучаемость и память;

предотвращает стресс;

улучшает настроение;

увеличивает творческие способности;

поддерживает производительность.

Недостаток сна, в свою очередь, может привести к таким проблемам со здоровьем:

депрессия;

высокое кровяное давление;

сердечная недостаточность;

синдром дефицита внимания;

ожирение;

психические расстройства.

Следовательно, сон очень благоприятно влияет на здоровье, поэтому старайтесь вздремнуть при первой же возможности. А чтобы получить от этого максимальную пользу, спите в слегка сидячем положении, чтобы избежать входа в фазу глубокого сна.

Спите на здоровье!