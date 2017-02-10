А вы уже видели? Розыгрыш с невидимым стулом стал хитом Сети

10. Февраль 2017 12:17
Известный фокусник Джулиан Дофин опубликовал на YouTube видео розыгрыша, где он сидит на невидимом стуле и читает газету прямо на глазах у озадаченных прохожих, передает TopNews.
В кадре Дофин как ни в чем не бывало идет по улице, а затем неожиданно садится на "стул из воздуха" и начинает читать прессу, вызывая недоуменную реакцию у прохожих.
Всего за несколько дней опубликованное Ютуб видео посмотрели почти 1,3 млн человек.
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