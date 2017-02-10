Фото: пышный бюст Дженнифер Лопес вырвался из боди со стразами

10. Февраль 2017 11:57
Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась на странице в Instagram шикарной обновкой. 47-летняя исполнительница подготовила для своего шоу "All I Have", которое проходит в Лас-Вегасе, откровенный наряд.
Дженнифер выступит на сцене в эксклюзивном боди от американского бренда The Blonds. Смелый "костюм" Лопес украшен пайетками, стразами и жемчугом, пишет Сегодня.ua.
Фото: Scanpix/Instagram
На снимке артистка демонстрирует обнаженную грудь, которая вырвалась из тесного концертного наряда.
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