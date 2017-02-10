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Известная российская актриса рассказала Малахову, как ей удалось победить рак

Limon.ee
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85-летняя Кира Крейлис-Петрова сумела победить рак. Популярная актриса сумела выкарабкаться благодаря помощи родных, о чем рассказала на передаче Андрея Малахова.

Кира Крейлис-Петрова стала гостьей передачи "Андрея Малахова "Пусть говорят". Поприветствовав 85-летнюю  актрису, Андрей поинтересовался, нужна ли ей какая-нибудь помощь. "Ничего мне не надо, мне дети помогают, внучка, внук, дочка, я просто счастлива. Мне повезло на старости лет!" – заявила Крейлис-Петрова.

Актриса рассказала о том, как узнала о своем онкологическом заболевании. Кире стало плохо, когда она была дома – она потеряла сознание. К счастью, каждый день ее навещает внук Алексей. Когда она не открыла ему дверь, тот испугался и обратился в полицию, чтобы вместе с ними попасть в квартиру.

Кадр из передачи Андрея Малахова

Затем Крейлис-Петрову госпитализировали. Именно в больнице актрисе и поставили неутешительный диагноз. Медики посоветовали Кире сделать операцию. "Я так удивилась, я не знала, что со мной, у меня ничего не болело", – отметила на передаче у Малахова актриса после перенесенной операции.

К слову, в начале 2000 годов у супруга Киры Якова Крейлиса нашли онкологическое заболевание. Однако мужчина боролся с болезнью на протяжении двух лет. Актриса призналась, что обожала мужа. Они прожили душа в душу 45 лет. Крейлис-Петрова заявила, что они поженились через неделю после знакомства.

Несмотря на то, что Кира победила болезнь, на могильной плите, под которой похоронен ее супруг, выбито и ее имя. К этому обстоятельству актриса относится философски. Она бы хотела быть похороненной рядом с любимым супругом. Однако ее родные выразили надежду, что Кира Крейлис-Петрова проживет долго.

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