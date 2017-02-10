Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке

Не стоит специально выискивать эти знаки — они сами вас найдут. Их разновидностей бывает великое множество, но основных — 10.

1. Они являются в виде животного.

Наши близкие могут ненадолго вселяться в мелких животных (например, бабочек, божьих коровок, птиц, стрекоз). Обратите внимание, если животное ведeт себя странно: садится на вас, стучит в окно, кричит на вас и так далее.

2. Они подкладывают вам мелкие предметы, которые, возможно, любили.

Наши близкие любят подкладывать нам мелочи, которые были для них важны, типа перьев, монет или камушков. Некоторые мои клиенты говорят, что у них уже целые банки монет, перьев и прочих мелочей, найденных в самых неожиданных местах.

3. Они источают запахи.

Присутствие близких часто можно определить по характерному запаху их духов, цветов, сигаретного или сигарного дыма и так далее. Обычно запах возникает сам по себе, безо всякого разумного объяснения.

4. Они включают свои любимые песни в определённое время.

Ещё один признак присутствия близких — когда их любимые песни вдруг начинают играть в тот самый момент, когда нам надо услышать эти слова. Часто одна и та же песня играет в разных местах.

5. Они приходят к вам во сне.

Проще всего для ушедших близких прийти к нам во сне. Достаточно лишь попросить их об этом, и они придут. Однако надо обязательно попросить их разбудить нас после этого, иначе сон забудется. Настоящее посещение во сне — всегда мирное; его ни с чем не спутаешь. Такой сон запоминается на много лет.

6. Они раз за разом показывают нам одни и те же числа.

Близкие показывают числа, которые имеют значения для них или для вас, типа дней рождений и годовщин, либо повторяющиеся цифры (1111, 2222, 3333 и т. д.). Числа могут появляться на часах, рекламных щитах и любой другой поверхности.

7. Они позволяют нам ощутит беспричинный покой.

Когда близкие присутствуют в комнате, обычно они вызывают у нас ощущение любви и покоя. Как правило, это происходит в самый неожиданный момент, когда никакого разумного объяснения этому нет.

8. Они подсказывают нам мысли.

Поскольку наши близкие пребывают в форме духов, они лишены слышимого голоса. Поэтому они передают мысли телепатически. Обращайте внимание на мысли, которые приходят вам в голову «ни с того ни с сего».

Отличить свою мысль от подсказанной просто: проследите цепочку своих мыслей. Если не получается найти источник мысли — скорее всего, это послание с того света!

9. Они любят играть с электричеством.

Они могут включать и выключать электричество. Они могут подмигивать светом, включать и выключать телевизор и заставлять приборы пищать безо всякой очевидной причины.

10. Они жужжат нам в уши.

Поскольку наши близкие разговаривают на другой, более высокой частоте, мы можем слышать звон в ушах, когда они пытаются привлечь наше внимание. Это знак: стоит обратить внимание на то, что они пытаются вам сказать.