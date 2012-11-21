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Гороскоп на 10 февраля: проявите терпение и снисходительность

Limon.ee
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Этот день связан с ростом напряженности в романтических отношениях, обострением конфликтов и разногласий между любящими друг друга людьми, передает Dvorec.

Придется проявлять терпение и снисходительность, чтобы избежать ссор, не обидеть того, кто вам особенно дорог. При этом завоевать расположение новых знакомых и заручиться их поддержкой очень легко, это не требует приложения особых усилий. Отдых в большой компании будет приятным, ни к чему не обязывающее общение поднимет настроение.

Овен

Возможны проблемы в деловых отношениях, мелкие разногласия могут перерасти в серьезные конфликты. Овны сегодня особенно эмоциональны, поэтому им трудно проявлять терпение даже в тех ситуациях, где это совершенно необходимо. В беседах с руководством и коллегами избегайте резких высказываний, не ставьте ультиматумов. Самостоятельная работа принесет достойные плоды. День подходит для поездок и командировок.

Несколько улучшится финансовая ситуация, появится возможность избежать расходов, с необходимостью которых вы недавно неохотно смирились. Способствовать восстановлению душевного равновесия будут активный отдых и общение с членами семьи.

Телец

Для тех, кто занят решением личных проблем, этот день будет очень удачным. Влияние позитивных тенденций поможет избежать разногласий с любимым человеком, положить конец проблемам и спорам. Кроме того, высока вероятность новых знакомств, способных перерасти в серьезные отношения. Жизненный потенциал высок, вы полны оптимизма и энергии, что не оставляет окружающих равнодушными.

В профессиональной сфере ситуация также вполне благоприятна, однако для достижения поставленных целей придется приложить усилия. Будьте также готовы к тому, что реализация составленных планов займет несколько больше времени, чем вы ожидали.

Близнецы

В отношениях с любимым человеком возможны серьезные проблемы, вам будет трудно понять друг друга. Велика вероятность ситуаций, в которых придется жертвовать личными интересами ради общественных, что вряд ли будет правильно истолковано партнером. Родственники проявят понимание и участие, однако порой их желание повлиять на вашу жизнь будет слишком сильным.

С профессиональной точки зрения ситуация очень хороша. У вас есть возможность проявить свои лучшие качества, продемонстрировать руководству и коллегам деловую хватку, умению находить оригинальные выходы из сложной ситуации. Вероятны значительные денежные поступления.

Рак

Будьте внимательнее при общении с малознакомыми людьми, не допускайте распространения информации, которая представляет для вас особую ценность. Недоброжелатели могут вести себя на удивление миролюбиво, но это вовсе не повод забывать об осторожности. В сложных ситуациях помощь будет получена от родственников или старых друзей, знающих и сильные, и слабые ваши стороны. 

День связан с ростом жизненного потенциала, приливом жизненных сил, появлением новых интересов. Поездки доставят вам большое удовольствие, как, впрочем, и активный отдых. Творческие натуры не испытают недостатка в интересных идеях.

Лев

Будьте внимательнее при общении с малознакомыми людьми, не допускайте распространения информации, которая представляет для вас особую ценность. Недоброжелатели могут вести себя на удивление миролюбиво, но это вовсе не повод забывать об осторожности. В сложных ситуациях помощь будет получена от родственников или старых друзей, знающих и сильные, и слабые ваши стороны.

День связан с ростом жизненного потенциала, приливом жизненных сил, появлением новых интересов. Поездки доставят вам большое удовольствие, как, впрочем, и активный отдых. Творческие натуры не испытают недостатка в интересных идеях.

Дева

Не исключены проблемы на работе, некоторые планы останутся нереализованными из-за ошибок, допущенных другими людьми. Недоброжелатели весьма активны, однако их поступки и коварные интриги не нанесут вам ущерба. Желательно воздержаться от покупок и инвестиций в сомнительные проекты; возможна потеря или повреждение ценной вещи. Старые друзья не оставят вас без поддержки, да и родственники наверняка придут на помощь в сложной ситуации.

С точки зрения романтических отношений день очень хорош, он обещает покой и взаимопонимание влюбленным, удачу тем, кто находится в поиске своей «половинки». Не упустите возможность хорошо провести время, посетить увеселительное заведение.

Весы

Благоприятные тенденции сильны, а жизненный потенциал высок. День обещает быть приятным, открыть перед вами новые перспективы, дать возможность быстро справиться с накопившимися проблемами. Самое время расширить круг общения; активное участие в событиях светской и общественной жизни даст вам возможность обзавестись полезными знакомствами и связями, найти людей, с которыми легко и приятно иметь дело. Возможны денежные поступления.

В сфере личных отношений ситуация гармонична, вы склонны избегать конфликтов и по мере сил сглаживать острые углы, находить общий язык с близкими. Порой можно позволить себе покапризничать – врожденное чувство меры поможет вам не слишком увлечься.

Скорпион

Эмоциональный фон отличается напряженностью, что провоцирует проблемы в общении. Вы склонны к необдуманным и резким высказываниям, поступкам, от которых в других обстоятельствах наверняка бы воздержались. Особая осторожность необходима при решении финансовых проблем: есть опасность переоценить свои возможности и остаться на мели. Советы и поддержка родственников будут полезными, но не всегда вы сочтете уместным принять их.

Постарайтесь направить в мирное русло свою кипучую энергию, иначе вашим близким придется несладко. Между тем, шанс избежать конфликтов и склок у вас есть, просто нужно проявить чуть больше гибкости и снисходительности к чужим слабостям.

Стрелец

Стрельцы полны энергии и интересных идей, и именно они задают ритм, которого окружающим придется придерживаться. Не будьте слишком требовательны к тем, кто не поспевает за вами: даже весьма медлительные союзники могут оказаться бесконечно полезными. Сегодня вы легко справляетесь с преодолением профессиональных трудностей, одерживаете победы над недоброжелателями и обстоятельствами. Поездки пойдут вам на пользу, завяжутся новые знакомства.

С точки зрения личных отношений день очень благоприятен. Привязанности крепнут, появляется шанс завоевать расположение человека, который вам небезразличен. Проявление инициативы приветствуется.

Козерог

Этот день следует посвятить отдыху и исполнению собственных желаний – вы это заслужили и можете себе позволить. Можно назначать встреч с друзьями, планировать поездки, посещение светских мероприятий, другие развлечения. В профессиональной сфере серьезных проблем не возникнет, ситуация развивается в полном соответствии с вашими ожиданиями. Деловые партнеры и коллеги готовы признать, что ваша точка зрения на многие сложные вопросы была единственно верной. 

Общаясь с любимым человеком, постарайтесь не оказаться в плену стереотипов и предвзятых суждений. Неожиданные открытия могут поставить вас в тупик, но чуть позже станет очевидно, что все перемены идут на пользу.

Водолей

Будьте осторожнее в общении, избегайте контактов с сомнительными особами. Ваша доверчивость – это едва ли не единственное, что сегодня может вам навредить. В остальном же день будет удачным, влияние позитивных тенденций стабильно, сильно и ощущается во всех сферах жизни. Покорение профессиональных вершин дается легко, никто не в состоянии помешать вам достичь поставленной цели.

Налаживаются отношения в семье, вместе с близкими людьми вы легко справитесь с решением бытовых проблем, отлично проведете свободное время. Можно навестить родственников, живущих далеко; не исключены незапланированные визиты старых друзей. Жизненный потенциал высок.

Рыбы

Амбициозным и деятельным особам, стремящимся к скорейшему покорению карьерных вершин, не стоит возлагать на этот день больших надежд. Маловероятно, что ваши профессиональные подвиги будут замечены и правильно оценены, а усилия – вознаграждены. Действовать решительно можно лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники и союзники; сражаться с влиянием негативных тенденций в одиночку будет очень трудно. 

Спокойно проведут день те, кто знает о важности мелочей и умеет радоваться приятным событиям, даже если они не слишком значительны. Сейчас можно без особых усилий наладить отношения с любимым человеком и членами семьи. Любителям спорта представится возможность отлично провести время на свежем воздухе.

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