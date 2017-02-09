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Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Limon.ee
Limon.ee
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Стандартными резюме сейчас мало кого удивишь. Все соискатели и умные, и талантливые, и единственные профессионалы в своем деле. Кадровым работникам бывает по-настоящему сложно выбрать нужного специалиста, передает Маркетиум.

Пользовательница Facebook Алиса Абасова поступила несколько иначе. Она разместила свое резюме на страничке социальной сети и попросила друзей распространить информацию. Догадывалась ли она, что предложения посыпятся со всем сторон? Думаем, нет. Известно то, что Алиса уже нашла работу, с чем мы ее поздравляем. А вам предлагаем ознакомиться с этим шедевром.

Публикуем полный текст оригинального резюме. Орфография и пунктуация автора сохранены.

“Привет, я Алиса и я ищу новую работу.

Я могу быть вашей правой рукой, левой рукой, ногами, глазами и парой новых извилин мозга.

Легко нахожу общий язык с самыми разными людьми. Меня любят дети, пенсионеры, хипстеры, творческая молодежь, мамочки в декрете, суровые мужики в костюмах, геи, лесбиянки и гетеро и бисексуалы.

Готова делать все и даже больше, если буду знать, что это принесет реальную пользу компании или человеку, на которого я работаю. Ну и конечно, что мой труд будет оценен по достоинству.

Я не пойду с вами прятать труп, но быстро нагуглю 12 самых эффективных способов утилизации тела в условиях города. А также 5 контор, которые сделают это за Вас.

Быстро обучаюсь, приспосабливаюсь, легка на подъем, вынослива, хорошо анализирую ситуацию.

Переняв мудрость еврейских женщин, завела себе блокнотик с полезными контактами и советами на все случаи жизни. Я помогу с поиском ветеринара для вашего тарантула Гоши, или свежей клубники в феврале для беременной жены двоюродной подруги важного клиента.

Мои восточные корни позволяют мне вовремя заткнуть рот и с чувством произнести “Yes, master”, когда шеф не в духе.

При необходимости превращаюсь в Госпожу Абасову. Только четкие ТЗ, сроки, уважение к чужому труду и хладнокровие.

Есть опыт в оптовых и розничных продажах, работы бухгалтером, копирайтером, контент-менеджером, и даже няней.

У меня был свой интернет-магазин. Знаю как устроена контекстная реклама, алгоритм продвижения в соц. сетях, и немного о верстке ;)

Знание 1c, Photoshop, Word, Excel, google-документов.

Умею эффективно организовывать день. Не люблю тратить время зря.

Уровень английского: свободно понимаю иностранцев, они понимают меня.

Вільно розмовляю українською, що не дивно.

Биографическое:

Родилась и выросла в Киеве. Знаю самые уютные уголки города, где спрятаться от толпы, что показать приезжим, где вкусно поесть и душевно выпить.

25 лет. Молода и полна сил.

Есть сын, 6 лет. Это как раз тот возраст, когда он спокойно остается с нянями и бабушками, редко болеет и мне не приходится переживать о его выпускных экзаменах и неудачной женитьбе.

Экстрабонусы:

Умею ездить верхом.

Талант выбирать ништяки.

Хорошо пишу. Потому о том, какая у меня охеренная новая работа будет приятно читать.

Знаю 4 слова по-французски и 2 по-немецки (не считая цифр).

Фотографирую кирпич так, что люди путают его с куском мяса и тирамису.

За перепост спасибо и обнимашки при встрече.”

Как вам сие резюме? Мы считаем, что оно очень оригинально и неизбито. Такая характеристика точно обратит на себя внимание многих кадровиков.

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