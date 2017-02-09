Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Пользовательница Facebook Алиса Абасова поступила несколько иначе. Она разместила свое резюме на страничке социальной сети и попросила друзей распространить информацию. Догадывалась ли она, что предложения посыпятся со всем сторон? Думаем, нет. Известно то, что Алиса уже нашла работу, с чем мы ее поздравляем. А вам предлагаем ознакомиться с этим шедевром.
Публикуем полный текст оригинального резюме. Орфография и пунктуация автора сохранены.
“Привет, я Алиса и я ищу новую работу.
Я могу быть вашей правой рукой, левой рукой, ногами, глазами и парой новых извилин мозга.
Легко нахожу общий язык с самыми разными людьми. Меня любят дети, пенсионеры, хипстеры, творческая молодежь, мамочки в декрете, суровые мужики в костюмах, геи, лесбиянки и гетеро и бисексуалы.
Готова делать все и даже больше, если буду знать, что это принесет реальную пользу компании или человеку, на которого я работаю. Ну и конечно, что мой труд будет оценен по достоинству.
Я не пойду с вами прятать труп, но быстро нагуглю 12 самых эффективных способов утилизации тела в условиях города. А также 5 контор, которые сделают это за Вас.
Быстро обучаюсь, приспосабливаюсь, легка на подъем, вынослива, хорошо анализирую ситуацию.
Переняв мудрость еврейских женщин, завела себе блокнотик с полезными контактами и советами на все случаи жизни. Я помогу с поиском ветеринара для вашего тарантула Гоши, или свежей клубники в феврале для беременной жены двоюродной подруги важного клиента.
Мои восточные корни позволяют мне вовремя заткнуть рот и с чувством произнести “Yes, master”, когда шеф не в духе.
При необходимости превращаюсь в Госпожу Абасову. Только четкие ТЗ, сроки, уважение к чужому труду и хладнокровие.
Есть опыт в оптовых и розничных продажах, работы бухгалтером, копирайтером, контент-менеджером, и даже няней.
У меня был свой интернет-магазин. Знаю как устроена контекстная реклама, алгоритм продвижения в соц. сетях, и немного о верстке ;)
Знание 1c, Photoshop, Word, Excel, google-документов.
Умею эффективно организовывать день. Не люблю тратить время зря.
Уровень английского: свободно понимаю иностранцев, они понимают меня.
Вільно розмовляю українською, що не дивно.
Биографическое:
Родилась и выросла в Киеве. Знаю самые уютные уголки города, где спрятаться от толпы, что показать приезжим, где вкусно поесть и душевно выпить.
25 лет. Молода и полна сил.
Есть сын, 6 лет. Это как раз тот возраст, когда он спокойно остается с нянями и бабушками, редко болеет и мне не приходится переживать о его выпускных экзаменах и неудачной женитьбе.
Экстрабонусы:
Умею ездить верхом.
Талант выбирать ништяки.
Хорошо пишу. Потому о том, какая у меня охеренная новая работа будет приятно читать.
Знаю 4 слова по-французски и 2 по-немецки (не считая цифр).
Фотографирую кирпич так, что люди путают его с куском мяса и тирамису.
За перепост спасибо и обнимашки при встрече.”
Как вам сие резюме? Мы считаем, что оно очень оригинально и неизбито. Такая характеристика точно обратит на себя внимание многих кадровиков.