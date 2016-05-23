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Кто ответит на этот вопрос, тот молодец! Для каких целей в СССР выпускали консервированную воду?

Limon.ee
Limon.ee
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Некоторые вещи могут показаться совершенно абсурдными, однако в большинстве случаев они имеют вполне логическое обоснование. Вот и мы, заприметив в Сети необычную фотографию банки, в которой законсервирована питьевая вода, поначалу растерялись и посмеялись, однако любопытство взяло верх и мы решили уточнить, что к чему.

А и правда, зачем консервировать воду? Ведь ее с легкостью можно добыть за несколько минут в ближайшем кране. Однако не всё так просто! У нас были некоторые соображения на этот счет и, в принципе, мы не очень прогадали. Вот, посмотри на эту банку внимательно и тебе тоже всё станет ясно! Пишет Ofigenno.com.

«Не пейте в первые сутки. Собирайте и пейте дождевую воду, заполните ею все имеющиеся в Вашем распоряжении емкости (полиэтиленовые мешки из-под карамели и т. д.). Консервированную воду используйте в самом крайнем случае. Для получения воды сделайте в крышке банки два прокола ножом консервным безопасным. Ножи консервные находятся в контейнере, в мешочке со снабжением».

Эта вода предназначена для индивидуального употребления на спасательных шлюпках и плотах морских судов. Если вдруг морякам приходилось покинуть корабль и провести несколько дней в море, им бы очень помогли такие консервы, ведь соленую воду не попьешь!

Воду специально подготавливали, кипятили, добавляли немного аскорбиновой кислоты. Запас был рассчитан на трое суток (по 0,5 л на человека в сутки). Она довольно долго хранилась.

Известно, что консервированная вода пользуется популярностью и среди подводников. Словом, то, что показалось нам абсурдным, на самом деле просто очевидная необходимость, которая вполне способна спасти кому-то жизнь. Вот такой урок! А теперь поделись этим постом с другими, пусть и они узнают, для чего на самом деле нужно консервировать воду.

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