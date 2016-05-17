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Вот почему она не пишет первой, хотя думает о тебе каждый день

Limon.ee
Limon.ee
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Она может представлять слова, которые хочет сказать тебе, пока лежит ночью в своей постели, с закрытыми глазами и холодной подушкой. Она может даже писать сообщения в телефоне, говоря о своих чувствах, которые хотела бы, чтобы ты знал, а потом удалять их, когда здравый смысл берет верх.

Он может проверять твой Instagram, осторожно, чтобы не лайкнуть ни одно твое фото. Осторожно, чтобы не выдать свой секрет — что она не перестала думать о тебе. Ни на секунду, пишет Soulpost.ru.

Она хочет написать тебе. Ее сердце умоляет ее сделать этот шаг, отправить тебе простое «Привет» и увидеть, что будет дальше, но ее разум никогда не позволит этому случиться. Она не поддастся этим моментам слабости, когда все, чего она хочет — это услышать твой голос, увидеть твою улыбку.

Она отказывается писать тебе, потому что ты не писал ей. И в ее голове это значит, что ты совсем о ней не думал. Ты не слушал ее любимую песню по радио или не проходил мимо ее любимого магазинчика, или не ел ее любимые конфеты и не думал «Это напоминает мне о ней. Я скучаю по ней. Нужно написать ей».

Она сидит в своей пустой постели, пытаясь помешать себе написать тебе, пока ты продолжаешь жить без нее. А ей так тяжело отказаться от тебя. Но ты уже забыл ее. По крайней мере, именно так она это видит. Это ее реальность. Ее правда.

Потому она никогда не признается, что ты до сих пор живешь в ее голове, тогда как ее нет в твоей. Вот почему она игнорирует любое желание написать тебе — даже по праздникам, даже в твой день рождения.

Потому что, на самом деле, что изменит ее сообщение? Если тебе уже все равно, тогда и ее сообщение ничего не изменит. Это не пробудит в тебе воспоминания, не напомнит, что она та, которая должна быть рядом.

Это не сделает тебя снова частью ее жизни. 

Разве что она будет скучать по тебе еще больше. Это напомнит ей о ваших остроумных шуточках, которыми вы обменивались. О вашем заразительном смехе, на который оборачивались все прохожие. О жизни, которая у вас была вместе.

Ваш последний разговор не расставил для нее все точки над «i». И потому она хочет тебя еще больше. Но довольно. Боль уже и так слишком велика.

Нет, она не напишет тебе, потому что это не принесет ей ничего хорошего. Это только даст тебе возможность снова причинить ей боль. Проигнорировать ее сообщения и заставить ее чувствовать себя жалкой. Или, чего хуже, еще больше привязать ее к себе, снова впустить в свой мир на одну ночь, а на утро захлопнуть дверь и во второй раз разбить ей сердце.

Она не позволит этому случиться.

Так что неважно, что ты до сих пор у нее в голове. Что ты единственный, о ком она думает. Она никогда не напишет тебе.

Ей не нужно писать тебе, потому что у нее есть самоуважение. Самооценка. Она любит себя, и это все, что ей нужно.

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