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Как телепроект «Дом-2» рушит жизни

Limon.ee
Limon.ee
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В интернете упорно ходят слухи о проклятии шоу "Дом-2": дескать, участников телепроекта преследуют несчастья в личной жизни. После того, как закончилась казавшаяся общественности сказочной семейная жизнь экс-участницы "Дома-2" Виктории Бони с заморским принцем Алексом Смурфитом, волей-неволей начинаешь верить слухам.

Виктория Боня

Виктория Боня / Scanpix

Вначале в роман одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2" Виктории Бони и монакского бизнесмена (и красавчика) Алекса Смурфита никто не верил. Однако когда бывшая "домочадица" забеременела и представила избранника как официального возлюбленного, завистники были вынуждены замолчать. Далее Боня с завидной регулярностью публиковала в своем аккаунте в Instagram фото, демонстрирующие ее шикарную жизнь, чудесные отношения с гражданским мужем и красавицу-дочку. Казалось, жизнь бывшей участницы "Дома-2" – полная чаша.

Однако спустя некоторое время в СМИ стала появляться информация о том, будто Виктория и Алекс расстались. Затем эти слухи прокомментировала Боня. Сделала она это весьма корректно на своей страничке в соцсети. "Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – заявила Виктория. Экс-участница "Дома-2" заявила, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с другими семейными проблемами. Якобы их отношения с гражданским супругом плавно перетекли в дружеские. Завершила свою речь Боня такими словами: "И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!"

 Ольга Бузова 

Ольга Бузова Ольга Бузова/Scanpix

Семейная жизнь бывшей участницы "Дома-2", а ныне ведущей шоу Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова казалась многим фанатам идеальной. Многочисленные поклонники даже ласково называли их "тарабузики". Супруги вместе путешествовали по самым красивым местам планеты, посещали светские мероприятия, а в соцсетях публично обменивались признаниями в любви и прочими нежностями.

Однако осенью 2016 года все изменилось. Ольга и Дмитрий перестали вместе выходить в свет и не публиковали совместных фото. Вместо этого Бузова стала регулярно выкладывать стихотворения, в которых непрозрачно намекала, что в ее семейной жизни наступили перемены. Пока журналисты и общественность терялись в догадках, Дмитрий хранил гробовое молчание, а Бузова без мужа уехала за границу.

Подозрения репортеров и фанатов о том, что пара на грани развода, подтвердились, когда якобы хакеры взломали телефон Бузовой. Помимо эротических фото, достоянием общественности стала запись разговоров Ольги с помощником, суть которых сводилась к ругани в адрес Дмитрия. А 30 декабря пара оформила развод. Интересно, что оба до сих пор так и не раскрыли причину расставания. Согласно предположениям репортеров и поклонников, Тарасов хотел "нормальную" семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере. По другой версии, Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.

Алена Водонаева 

Алена Водонаева / Twitter.com

Сексапильная Алена Водонаева была настоящим украшением "Дома-2" и заклятой подружкой Виктории Бони. Казалось, покинув проект, Алена нашла свое счастье в лице бизнесмена Алексея Малакеева. Их свадьба в августе 2009 года была шикарной. Мужчина не жалел денег на свою возлюбленную. Алена была совершенно счастлива, а через год подарила супругу сына Богдана.

Однако брак продлился недолго. Говорят, муж ушел от Водонаевой еще в 2011 году, однако официально пара оформила развод лишь в 2013-м. По признанию Алены, они это сделали для того, чтобы сохранить хорошие отношения. После развода у Водонаевой, как говорят, было несколько романов, однако главным мужчиной для экс-участницы телепроекта "Дом-2" остается Богдан.

Евгения Феофилактова 

Евгения Феофилактова/ Twitter.com

В конце декабря 2016 года официально прекратила существование супружеская пара Евгении и Антона Гусевых. "Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел", – заявил Антон в недавнем интервью.

Их брак оказался весьма скоропалительным даже по меркам "Дома-2". Евгения Феофилактова и Антон Гусев зарегистрировали отношения в середине июня 2012 года буквально через пару месяцев после знакомства. Радостное событие молодожены и их гости поехали отмечать в один из самых роскошных ресторанов столицы.

Злые языки утверждали, что столь быстрое решение расписаться, которое приняли Евгения и Антон, было обусловлено беременностью Жени. С учетом того, что вскоре уже был известен пол ребенка, они оказались правы. В середине декабря 2012 года на свет появился их сын Даниэль. Многие не верили в прочность брака Евгении и Антона. Тем не менее, супруги смогли создать свой бизнес, который принес им значительную прибыль.

Оценив печальную статистику, многие пользователи Сети решили, что бывших (и нынешних) участников "Дома-2" буквально преследует проклятье. Однако если Боня или Бузова отделались только проблемами в личной жизни, то другая бывшая участница телешоу Анастасия Дашко отсидела срок в тюрьме. Но хуже всех сложилась судьба матери звезды проекта Алианы Гобозовой Светланы Устиненко – осенью 2016 года женщина умерла от рака.

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