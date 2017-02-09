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Солист группы «Дискотека Авария» долгое время скрывал рак

Limon.ee
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Ровно 15 лет назад скончался 28-летний солист группы "Дискотека Авария" Олег Жуков. О страшном диагнозе исполнитель и его коллеги узнали еще в 2001 году, но приняли решение не сообщать об этом фанатам и прессе. Почему артист до последнего скрывал свое заболевание?

В коллектив "Дискотеки аварии" он попал еще 18-летним мальчишкой. В 1990 году друзья  и земляки Олега из города Иваново – Николай Тимофеев и Алексей Рыжов – основали необычную группу, стиль которой отличался от всех остальных обилием танцевальных номеров и юмористических песен. Позже музыканты признаются в интервью, что изначально "Дискотека" должна была стать рок-группой, но из-за отсутствия денег на музыкальное оборудование пришлось делать упор на танцы.

Жуков в то время работал в кукольном театре, где озвучивал различных персонажей. Олег не раз признавался друзьям, что хотел бы стать актером, а потому ребята не задумываясь его пригласили стать участником группы. И не прогадали. 

Присоединившийся к группе в 1995 году Алексей Серов позже расскажет в интервью: на момент его прихода в "Дискотеку аварию" все ее участники были настоящими знаменитостями. "Олег был настоящей звездой" – вспоминает артист.

Несмотря на явный талант, Олег не стремился стать выдающимся артистом. "Мне просто нравится петь веселые песни и дарить радость слушателям" – говорил он. Никто не мог и предположить, что спустя каких-то 13 лет многие фанаты группы даже не будут знать, что когда-то солистов было не трое, а четверо.

Именно благодаря Жукову каждое выступление группы представляло собой настоящее шоу. "Его так никто и не смог заменить" – признаются друзья и коллеги Олега спустя десять лет после его смерти. "Музыкальный коллектив – все равно, что живой организм, – скажет Алексей Страхов, – да, он сможет существовать без какой-то части, – без руки или ноги, – но это будет уже не то".

У Олега было все, о чем он мечтал: благодарная публика, радость, веселье. До тех пор, пока в возрасте 26 лет он не узнал, что неизлечимо болен. В то время певец, как и остальные участники "Дискотеки", был на самом пике своей популярности. Он не только твердо решил бороться с болезнью, но и работать до последнего, пока есть силы. 

Диагноз "рак головного мозга" прозвучал как гром среди ясного неба. Болезнь прогрессировала, артист стал с катастрофической скоростью уставать. С 2001 года он практически не участвует в новых проектах группы, рано уезжает с вечеринок. Осенью – попадает на операционный стол НИИ им. Бурденко.

Врачи уверенно заявляли: теперь жизни Жукова ничто не угрожает. Все близкие были уверены, что рано или поздно артист поправится. Вскоре он вернулся на сцену, где поражал всех прежней энергией и жизнелюбием. Никто из фанатов не подозревал об ужасном состоянии своего кумира.

Выступления продлились недолго: уже спустя полтора месяца, в ноябре 2001-го, Олег окончательно забросил гастрольную деятельность. Его самочувствие резко ухудшилось. Как позже признают врачи, операция не дала желаемых результатов.

Первое время, когда еще оставалась надежда на чудо, участники группы на вопросы фанатов "где же Олег?" упорно отшучивались: "Застрял в лифте". Однако в начале 2002 года, после продолжительного отсутствия Жукова на сцене, в прессе появились слухи о смерти исполнителя. Николай Тимофее и Алексей Рыжов признались, что их друг и коллега болен. "В данное время он проходит серьезное лечение" – пояснили они.

В феврале этого же года Олег скончался в своей квартире  в Иваново. Ему было всего 28 лет. Группа "Дискотека Авария" продолжила свое существование в сокращенном составе. Но ее участники и фанаты всегда признавали: заменить Олега так и не удалось.

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