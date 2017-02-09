Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

Привычка находиться в туалете с телефоном требует твоего пристального внимания. Если ты частенько грешишь подобным занятием, стоит пересмотреть свои действия! Причина серьезная, сообщает ТакПросто.

Соблюдение гигиены

То, что человек проведет в два раза больше времени в туалете, если окажется там с телефоном, не вызывает сомнений. Но дело не в потере бесценных минут жизни.

И даже не в том, что очень часто смартфоны совершают незапланированное погружение в воду.

Казалось бы, безобидная привычка! Но доктор Лиза Аскерлей, специалист по гигиене, так не считает. Если ты взял с собой смартфон в уборную, с высокой вероятностью он окажется заражен кишечной палочкой или сальмонеллой. Не важно, насколько тщательно ты мыл руки после гигиенических процедур.

Патогенные микроорганизмы могут обосноваться не только на коже рук! Они свободно живут в пространстве, экран телефона — прекрасное теплое место, где можно поселиться и жить несколько дней. Говоря по телефону, ты прижимаешь его к коже лица. Часто пользуешься смартфоном даже во время еды! А там уже вовсю гнездятся неприятные микробы…

Последствия заражения вредными бактериями могут быть плачевными. Тошнота, рвота, спазмы, расстройство желудка. Заражение сальмонеллой в отдельных случаях может привести к летальному исходу.

Стоит перестать пользоваться телефоном в туалете, особенно это касается общественных мест, где бывает много людей! Также нелишним будет периодически протирать экран смартфона или планшета дезинфицирующими средствами: спиртом или уксусом, используя мягкую тряпочку из микрофибры. Допустимо также протирание экрана влажными салфетками. Здоровее будешь!

Значение гигиены невозможно переоценить. Это закон, бездумно нарушая который можно жестоко поплатиться. Передай эту информацию друзьям, пожалуйста!