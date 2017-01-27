Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Ольга Бузова показала свою необразованность

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Недавно Ольга Бузова сообщила своим поклонникам о том, что она приняла участие в «Пионерских чтениях». 

Ольга написала: «Только что состоялся мой дебют на «Пионерских чтениях»! Вместе со мной свои колонки для этого прекрасного издания зачитывали общественный деятель Эдуард Лимонов, режиссер Константин Богомолов, внучка легендарного актера Василия Шукшина Анна и многие другие! Читайте мои хорошие, это помогает отвлечься от дурных мыслей и развивает!».

Но ей указали на ее необразованность: «Олечка - Вы большая молодец! Только Василий Шукшин, прежде всего, легендарный писатель, он известен всему миру благодаря своим литературным произведениям, которые к тому же входят у нас в школьную программу».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбузоваольгаольга бузова
смотрите сами!
эксклюзив на limon.ee!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
СМОТРИ!
Спешите!
Смотри!
розыгрыш!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:44
Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!
16:30
Солист группы «Дискотека Авария» долгое время скрывал рак
16:26
Танцору группы «Винтаж» и Аниты Цой отрезали ногу после съемки
16:18
Вы старший брат или младшая сестра? Как порядок рождения влияет на вашу личную жизнь
15:56
Певец Эмин напугал видом без одежды
15:33
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину (1)
15:26
Ольга Бузова показала свою необразованность
15:09
Стало известно, за что штрафуют участников скандального проекта «Дом-2»
14:54
Видео: у Малышевой на передаче сдали нервы
14:32
Какая красота! Организатор вечеринки «Танцевальный рай» Герт Лаасме сказочно отдыхает в Таиланде (фото)
14:10
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:52
Иосиф Кобзон госпитализирован (1)
13:30
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)
13:12
Смотри: Мадонна показала первое фото с усыновленными близнецами
12:55
Что говорит о человеке день его рождения? У меня все в точку!
12:49
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
12:46
Учительницу пения арестовали за акробатику без нижнего белья перед детьми
12:32
Вау! 35-летняя супермодель Адриана Лима пришла на вечеринку в прозрачном наряде
12:15
Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума (фото)
12:03
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер

Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер (1)

Шансы забеременеть напрямую зависят от типа работы женщины, говорят врачи

Шансы забеременеть напрямую зависят от типа работы женщины, говорят врачи

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
16:16
Как выбрать свадебное платье по типу фигуры
15:55
Пять вредных пищевых привычек, которые отражаются на лице
15:11
Десять советов, как одеться стильно этой весной
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(1)
Фото: незваный гость в столичном Мустамяэ вызовет улыбку у любого
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
Топ комментариев
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
Мужчина подвергся атаке 700 гомосексуалистов. И вот почему!(4)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея) (3)
CмотриЦеликом
Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

7. фев
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогороскопдональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтиммужчинаольга бузовапевецпевицапоклонникираксекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees