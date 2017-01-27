Ольга Бузова показала свою необразованность

Ольга написала: «Только что состоялся мой дебют на «Пионерских чтениях»! Вместе со мной свои колонки для этого прекрасного издания зачитывали общественный деятель Эдуард Лимонов, режиссер Константин Богомолов, внучка легендарного актера Василия Шукшина Анна и многие другие! Читайте мои хорошие, это помогает отвлечься от дурных мыслей и развивает!».

Но ей указали на ее необразованность: «Олечка - Вы большая молодец! Только Василий Шукшин, прежде всего, легендарный писатель, он известен всему миру благодаря своим литературным произведениям, которые к тому же входят у нас в школьную программу».