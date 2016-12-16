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Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину1

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Певица Лама Сафонова, пытаясь найти спасение от травли, которую ей устроил бизнесмен Андрей Ковалев, написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Артистка разместила послание на своей страничке в Facebook.

"Я, тяжело-онкобольная, заслуженный человек своей Страны, дочь Офицера и Гражданин России ПРОШУ ЗАЩИТЫ У ВЛАДИМИРА ПУТИНА от травли, которую на меня публично устроил в силу личной мести (отвергнутый поклонник) олигарх и недостойный член партии Единая Россия А.Ковалев (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохраненыприм. ред.), – написала в письме звезда. – Я ежедневно борюсь за жизнь. У меня серьезный диагноз, подтвержденный ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ из серьезных лечебных заведений: Аденокарценома. Эндометриоидный РАК 3-й СТАДИИ С МЕТОСТАЗАМИ В ЛИМФОУЗЛАХ с отягчающими обстоятельствами непереносимости многих препаратов".

Певица утверждает, что обвинения Ковалева усугубляют ее состояние. Но артистка не в силах сейчас заниматься защитой своих чести и достоинства. "Своими чудовищными ложными обвинениями, публичными глумлениями, насмешками (что якобы я еще рожу двоих детей– это при вырезанной матке, трубах, яичниках, лимфоузлах, кишке в брюшной полости и тд) Ковалев усугубляет мое физическое и моральное состояние-чем СОЗДАЕТ ДЛЯ МЕНЯ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ. Фразы, брошенные мне "я извинюсь только тогда когда она покинет этот мир по медпоказаниям" противоречат даже Христианским законам и религиям ВСЕГО МИРА..." – отмечает Лама.

Девушка посоветовала олигарху обратиться в прокуратуру, если он действительно уверен, что она обманывает народ. "Я ПРОШУ ЗАЩИТЫ У ДУХОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЛИГИЙ ВСЕГО МИРА: так добивать и публично оскорблять беззащитного смертельно больного человека противоречит всем заповедям и считается смертным грехом. Я требую публичных извинений передо мной и моей семьей от г-на Ковалева. ПРОШУ ФИЗИЧЕСКОЙ И МОРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, чтобы он оставил меня впокое и НЕ МАРАЛ МОЕ ДОБРОЕ ИМЯ", – заключила Сафонова.

К посланию Лама приложила медицинскую справку, протокол операции и результаты гистологического исследования. 

Злокачественную опухоль у Ламы обнаружили около месяца назад. Звезда регулярно рассказывает в соцсетях о своем самочувствии и перенесенных процедурах, просит поклонников о помощи. Однако недавно бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что слова певицы не соответствуют действительности. Сафонова же рассказала, что Ковалев несколько лет назад домогался ее, но получил отказ. "Видимо, его это сильно задело... Теперь, зная, что я, можно сказать, нахожусь на грани жизни и смерти, он выступает с такими заявлениями. Я это расцениваю как убийство, он просто-напросто меня убивает", – рассказывала артистка корреспонденту Dni.Ru.

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