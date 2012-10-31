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Стало известно, за что штрафуют участников скандального проекта «Дом-2»

Limon.ee
Limon.ee
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Бывший участник шоу «Дом-2» Саша Вейсс рассказал, за что на проекте могут урезать зарплату или даже выгнать. Как оказалось, с дисциплиной там очень строго:

«В «Доме-2» штрафы на каждом шагу. В основном наказывают за мат, потому что камеры снимают участников круглосуточно и потом трудно вырезать эпизоды, где ты обронил бранное слово. Могут и 5000 рублей вычесть за нецензурщину. Еще штрафуют за драки. Если сильно ударил человека, нанес ему увечье, то могут даже выгнать из проекта. А если просто орешь, это даже приветствуется. За курение тоже штрафуют, могут и зарплаты лишить. Нельзя разговаривать об алкоголе, о политике. За это серьезно наказывают деньгами. Когда ты приходишь на проект, такие моменты сразу обговариваются. Нельзя называть торговые марки, яблоко на айфонах заклеивается скотчем. И до 11 вечера запрещают пользоваться телефонами. А потом уже разговаривай и сиди в соцсетях хоть до утра».

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