Стало известно, за что штрафуют участников скандального проекта «Дом-2»

«В «Доме-2» штрафы на каждом шагу. В основном наказывают за мат, потому что камеры снимают участников круглосуточно и потом трудно вырезать эпизоды, где ты обронил бранное слово. Могут и 5000 рублей вычесть за нецензурщину. Еще штрафуют за драки. Если сильно ударил человека, нанес ему увечье, то могут даже выгнать из проекта. А если просто орешь, это даже приветствуется. За курение тоже штрафуют, могут и зарплаты лишить. Нельзя разговаривать об алкоголе, о политике. За это серьезно наказывают деньгами. Когда ты приходишь на проект, такие моменты сразу обговариваются. Нельзя называть торговые марки, яблоко на айфонах заклеивается скотчем. И до 11 вечера запрещают пользоваться телефонами. А потом уже разговаривай и сиди в соцсетях хоть до утра».