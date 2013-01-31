Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

Ситуация вокруг смены ведущего популярного ток-шоу на телеканале "Россия" становится все более запутанной. Как сообщали Dni, накануне стало известно, что Борис Корчевников уходит из программы. В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем – в 2015 году Борис рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Появилась информация и касающаяся нового ведущего проекта. Якобы им станет Дмитрий Шепелев, который прежде вел "ДОстояние РЕспублики" на "Первом канале". Сам он только подлил масла в огонь, сообщив в своем аккаунте в Instagram: "Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я?"

Однако в пресс-службе телеканала "Россия" считают преждевременным утверждать что-либо и давать комментарии. "Вся медиашумиха, которая развернулась вокруг этой истории, спровоцирована не нами и лежит на совести тех, кто ее начал, – заявили корреспонденту Dni.Ru представители канала. – Никакого решения еще не принято, новый формат программы пока не обсуждался. Вполне может быть, что Корчевников и Шепелев будут вместе вести "Прямой эфир". Но все это пока на уровне разговоров, и никаких официальных заявлений мы по этому поводу не делаем".