Видео: у Малышевой на передаче сдали нервы

В очередном выпуске передачи "Время покажет" была затронута актуальная и весьма щекотливая тема относительно решения ученых Российской академии наук (РАН) признать гомеопатию лженаукой и утверждающих, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований, передает Дни.ру.

В качестве сторонницы такого решения на передаче выступала ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева. Она по традиции провела опыт, в котором объяснила суть гомеопатических средств, и сообщила, что людям продают "память воды и сахар", на народе просто наживаются.

"Нефтяные магнаты, производители алкоголя, покончите с собой! Такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем!.. Либо это заблуждение, либо это открытое мошенничество…" – заявила Малышева. При этом Елена старалась переговорить оппонентов, пытаясь объяснить свою точку зрения.

С мнением Малышевой не согласился ведущей передачи "Первая студия" Артем Шейнин. Он привел в пример историю из собственной жизни. Когда его ребенку было два года, они с супругой не сразу заметили, что у малыша болит ухо. Поздно спохватившись, они отправились в очень хорошую клинику, ребенка осмотрел замечательный врач. Он сказал, что сможет восстановить малышу слух только на 80 процентов. После необходимого лечения их попросили подождать полгода.

Это время Шейнин водил сына к человеку, который лечил ребенка гомеопатическими средствами. Потом малыша показали тому же доктору, и тот очень удивился, когда оказалось, что у ребенка стопроцентный слух. В заключение Шейнин поставил вопрос, в чем эффективность тех людей, которые не могли измерить эффективность гомеопатии, и признался, что ему не хочется, чтобы создавались проблемы тем людям, которые действительно помогли ему и другим людям. А еще Артем перекрестился и сказал: "Когда люди крестятся, никто не может замерить эффективность этого жеста. Но помогает".

Малышева вступила с ним в полемику. Она вспомнила 12 детей, умерших от гриппа и принимавших гомеопатические средства. Шейнин ответил ей, что сотни людей умирают от обычных таблеток. Далее в дискуссию вступило еще несколько человек. Малышева попыталась всех перекричать: "Ну дайте я отвечу! Вы сказали, что не будете говорить, остановитесь!" – "Вы обещали, что дадите поговорить другим, Елена Васильевна. Еще никто не смог ничего сказать" – "Ну послушайте, стойте. Сегодня личный опыт человека ничтожен" – "А вы нам сегодня показывали не личный опыт? Это был фокус-покус, который мы должны были принять на веру".

Тут у Малышевой сдали нервы. "Я его сейчас стукну!" – заявила Елена и направилась к Артему Шейнину. Ей наперерез кинулся ведущий передачи. Он остановил Малышеву. Та попросила, чтобы Шейнин замолчал, напомнив ему, что они работают на одном канале. Артем объяснил, что до этого Елена никому не давала и слова вставить. Ведущий внес ясность, что у них ток-шоу и все имеют право слова без очереди.