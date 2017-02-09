Смотри: Мадонна показала первое фото с усыновленными близнецами

Мадонна с усыновленными близнецами. Фото: Scanpix

Мадонна поспешила поделиться с поклонниками радостной новостью, выложив свое фото с девочками: «Могу официально подтвердить, что я закончила процесс усыновления сестер-близняшек из Малави, и меня переполняет радость, что они теперь - часть нашей семьи. Я глубоко благодарна всем тем в Малави, кто помог этому свершиться, и прошу СМИ уважать нашу приватность в это переходное время. Также спасибо всем моим друзьям, семье и моей очень большой команде за всю поддержку и любовь!».

На фото Мадонна вместе с девочками Стеллой и Эстер и в платьях от Дольче и Габбана, стоимостью 3 тыс. долл.

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