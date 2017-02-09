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97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!

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Ученые говорят, что даже миллионы профессиональных поваров неправильно варят рис, чем ставят здоровье людей под угрозу. Читайте, как делать это правильно.

Все дело в том, что рис содержит небольшое количество мышьяка, пишет Lifter. Китайцы знают, как от него избавиться, европейцы - нет!

Оказывается, лучший способ избавиться от следовых количеств мышьяка — это добавить в кастрюлю побольше воды или даже замочить рис на ночь. Мышьяк попадает в рис с промышленными токсинами и пестицидами, которые остаются в почве десятилетиями.

Специалисты уже много лет спорят о допустимых уровнях мышьяка — в 2016 году Евросоюз установил новые ограничения.

Хронический контакт с этим элементом связывают с целым рядом нарушений здоровья, среди которых проблемы развития, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.m Но эксперименты показывают, что способ варки риса играет ключевую роль в понижении контакта с этим токсичным, но природным веществом.

Профессор Энди Миэрг из Королевского университета в Белфасте испробовал три способа варки риса для телепередачи BBC «Верьте мне, я врач».

В первом он использовал пропорцию две части воды на одну часть риса, чтобы вода выпаривалась при варке. Во втором он взял пять частей воды на одну часть риса; когда излишки воды слили, оказалось, что содержание мышьяка упало почти вдвое. А в третьем способе, когда рис замачивали на ночь, концентрация мышьяка снизилась на 80%!

Так что вот как правильно варить рис:

1. Отмерьте нужное количество сухого риса.

2. Залейте на ночь водой.

3. Хорошенько промойте рис, пока вода не станет прозрачной.

4. Высушите как следует.

5. Положите рис в кастрюлю из расчета 5 частей воды на 1 часть риса (плюс щепотка соли) и помешайте.

6. Доведите до кипения, прикрутите огонь до минимума и плотно закройте кастрюлю крышкой.

7. Готовьте на минимальном огне 10–15 минут, не открывая крышку.

8. С помощью вилки вспушите готовый рис.

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