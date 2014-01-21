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Фото: незваный гость в столичном Мустамяэ вызовет улыбку у любого

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К жителю столичного района Мустамяэ постоянно приходит необычный гость. 

Вначале Стен, который поделился снимками с Kalender.ee, удивился, увидев белку на своем подоконнике, ведь живет эстонец в типовой панельной многоэтажке столичного района Мустамяэ. Но теперь к пушистому гостю привык и даже подкармливает его орешками.

Житель Мустамяэ рассказал, что белка приходит то одна, то со своими друзьями. Зрелище это настолько потрясающее, что хозяин квартиры решил поделиться им с народом: он подкладывает белкам на подоконник угощения – желуди или орехи, а сам, оставаясь незаметным, фотографирует своих пушистых гостей.

Фото: kalender.ee

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